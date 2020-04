Long trọng Lễ kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Sáng 30/4, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp và tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính Phòng khánh tiết và khu vực trưng bày chiếc xe tăng 390 trong khuôn viên Hội trường Thống Nhất và 45 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Thành đoàn và các sở, ngành, quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức chào cờ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Dự lễ tại điểm cầu Hội trường Thống Nhất có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lão thành cách mạng cùng một số nhân chứng lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, lão thành cách mạng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân Thành phố cùng tham dự buổi lễ tại các đầu cầu trực tuyến.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Chúng ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cách đây 45 năm của nhân dân ta do Đảng, Bác Hồ kính yêu lãnh đạo đã để lại cho chúng ta hôm nay những thành quả vĩ đại cùng những giá trị lịch sử trường tồn. Đó là chân lý không có quý hơn độc lập tự do, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng và thực hiện đường lối đúng đắn sáng tạo độc lập tự chủ, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đó là tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện với nghệ thuật quân sự sáng tạo phong phú cả về phương pháp cách mạng và phương pháp tiến hành; đó là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế, xây dựng mặt trận thống nhất trong cả nước và trên thế giới; đó là xây dựng Đảng ngang tầm nhiệm vụ để sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định của mọi thắng lợi.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 45 năm năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình, phấn đấu với quyết tâm cao để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố xứng đáng và vinh dự thành phố mang tên Bác - thành phố anh hùng. Sau 45 năm xây dựng, phát triển, hàn gắn vết thương chiến tranh, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn như kinh tế tăng trưởng cao nhất, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp lớn nhất vào tổng sản phẩm nội địa và thu ngân sách của cả nước…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thời gian tới, Thành phố tích cực chuẩn bị chuyển sang giai đoạn phát triển sản xuất kinh doanh và phục hồi các hoạt động xã hội, đồng thời ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, không để xảy ra dịch trên địa bàn Thành phố. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố cần tiếp tục chủ động phát huy các nguồn lực hoàn thành kế hoạch 5 năm (2016-2020), Nghị quyết Đảng bộ Thành phố lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết 16 Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố; tập trung triển khai trong điều kiện bình thường mới, các ngành, các cấp cần nghiêm túc quyết liệt phòng dịch COVID-19 để kiểm soát lây nhiễm, không để xảy ra dịch là tiền đề kiên quyết để phát triển kinh tế-xã hội năm 2020; tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo, trong thời gian tới, Đảng bộ Thành phố tập trung lãnh đạo để Thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo phát triển toàn diện vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân. Thành phố tiếp tục phấn đấu giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới trong điều kiện bình thường mới, phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động…

Thành phố tập trung phát triển hài hòa giữ kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường thích ứng biến đổi khí hậu, khơi dậy khát vọng của nhân dân Thành phố, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường, truyền thống năng động sáng tạo, phát huy nền tảng văn hóa xây dựng gia đình hạnh phúc để Thành phố và đất nước phát triển bền vững, đào tạo nhân lực chất lượng cao hướng tới trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên. Đảm bảo phát triển kinh tế -xã hội đi đôi với quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của Thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay; kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân, vì độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, vì cả nước, cùng cả nước, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là thành phố anh hùng, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với các đại biểu dự lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thay mặt cho cựu chiến binh Thành phố và cả nước, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khẳng định, với niềm tin tưởng, tự hào sâu sắc về lịch sử truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam và của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; “Cựu chiến binh gương mẫu”, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội; xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Hội trường Thống nhất trong ngày lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020). Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Thay mặt thế hệ trẻ, chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm tự hào chứng kiến Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền, sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, đã không ngừng phát triển, từng bước trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á... Với tình cảm chân thành, tinh thần nhiệt huyết, thanh niên Thành phố xin hứa ra sức phát huy mọi tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, gắn chặt hoạt động tuổi trẻ vào công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Do yêu cầu đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại các điểm cầu tham dự tối đa 30 đại biểu, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 1 mét và đeo khẩu trang trong suốt thời gian diễn ra buổi Lễ.

Theo Xuân Khu/TTXVN