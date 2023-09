Nghi Xuân tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét từ cơ sở

Từ nay đến cuối năm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tập trung đồng bộ các giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến rõ nét tại từng thôn/xóm...

Chiều 22/9, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghi Xuân; Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh huyện tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2023, các lĩnh vực về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. Nông nghiệp được mùa toàn diện; lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch chuyển biến tích cực, giá trị sản phẩm ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 2.143 tỷ đồng, đạt 78,21% kế hoạch năm, tăng 18,68% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, tổng lượt khách về du lịch trên địa bàn huyện đạt hơn 437.135 lượt, tăng 170,57% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước đạt 91,372 tỷ đồng, đạt 23,79% kế hoạch HĐND huyện giao năm 2023.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Phổ Trần Xuân Trực: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng địa phương quyết tâm phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, đạt kết quả cao tại các kỳ thi, hội thi; an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm đúng mức; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngay từ đầu năm 2023, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện đã tổ chức phát động “Toàn dân chung sức xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị loại IV” được các địa phương hưởng ứng tích cực.

Đến nay, huyện đã thành lập mới 6 mô hình, 2 HTX, 2 THT và 17 doanh nghiệp; thi công rải thảm nhựa 11,28km đường giao thông; nâng cấp, xây dựng mới 6,211km đường giao thông; 6,1km kênh mương, 3,99km rãnh thoát nước, mở rộng hành lang lề đường 22,21 km. Chỉnh trang, nâng cấp, làm mới trên 64 nhà ở và công trình phụ trợ, xây dựng 189 công trình vệ sinh tự hoại; cải tạo, chỉnh trang trên 154 vườn hộ; xây dựng 604 công trình xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình...

Về tiêu chí huyện NTM nâng cao, có 5/9 tiêu chí đạt và cơ bản đạt (quy hoạch, giao thông, an ninh trật tự - hành chính công, thuỷ lợi và phòng chống thiên tai).

Huyện tổ chức đánh giá phân hạng đợt 1 công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao đối với sản phẩm “Bánh đa Thanh Hà” ở xã Xuân Hồng, nâng tổng số sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên 19 sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Viết Hưng: Tập trung cao công tác chống thất thu ngân sách, rà soát đánh giá tiến độ và chỉ tiêu thu để kịp thời có các giải pháp chỉ đạo thu đồng bộ, hiệu quả

Trong xây dựng NTM, phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông được người dân hưởng ứng mạnh mẽ, đã có 213 hộ trên địa bàn 8 xã hiến 9.882m2 đất, trị giá hơn 8,48 tỷ đồng. Các địa phương đã vận động, kêu gọi nhiều tổ chức cá nhân, con em xa quê tài trợ 2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng nhà ở...

3 tháng cuối năm, huyện Nghi Xuân tiếp tục chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ, xúc tiến đầu tư các dự án sản xuất, các công trình đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư về lĩnh vực du lịch; tập trung cao công tác chống thất thu ngân sách; thực hiện tốt các hoạt động văn hóa cơ sở; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số...

Huyện phấn đấu trong năm 2023, hoàn thành ít nhất 5 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm 16 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 60 vườn mẫu đạt chuẩn; 2 thị trấn đạt đô thị văn minh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm 2023.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh đề nghị các địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội để đạt các mục tiêu đề ra. Trong đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; công tác thu ngân sách...

Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh kết luận hội nghị.

Đồng thời với đó là khắc phục tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, tạo chuyển biến rõ nét tại từng thôn xóm, xã; đảm bảo các chỉ tiêu, tiêu chí.

Về nhiệm vụ trước mắt, các phòng, ban chuyên môn cùng các địa phương tập trung cao cho công tác phòng chống thiên tai; chuẩn bị tốt mọi điều kiện để sản xuất vụ đông năm 2023 và vụ xuân năm 2024 theo đúng kế hoạch.

