Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các dự án đang triển khai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án; sản xuất, thu hoạch vụ xuân an toàn, thắng lợi, triển khai sớm đề án sản xuất vụ hè thu...

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình KT-XH quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh; Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự.

Đại biểu dự cuộc họp.

Quý I/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh giảm 8,74% so với cùng kỳ năm 2021 do sản lượng một số sản phẩm chủ lực như thép, điện sản xuất giảm. Kim ngạch xuất khẩu đạt 329 triệu USD, giảm 23,5% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu đạt 729 triệu USD, tăng 2,75% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa giảm 2,7%, dịch vụ vận tải giảm 30,32%, dịch vụ ăn uống giảm 47%, dịch vụ lưu trú giảm 50% so với cùng kỳ năm 2021.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Việt Hà báo cáo tình hình KT-XH quý I/2022.

Sản xuất nông nghiệp quý I tập trung vào thu hoạch vụ đông và chỉ đạo gieo trồng, chăm sóc cây vụ xuân. Theo đó, kết quả vụ đông đạt và vượt kế hoạch đề ra; sản xuất vụ xuân 2022 cơ bản đảm bảo về cơ cấu giống, thời vụ và diện tích, tổng diện tích lúa gieo cấy đạt trên 59.872 ha; diện tích cây trồng cạn đạt trên 21.313 ha. Sản xuất thủy sản đạt khá, tổng sản lượng đạt 12.688 tấn, tăng 2,3% so với quý I năm trước.

Thu ngân sách quý I đạt 5.769 tỷ đồng, bằng 35% dự toán tỉnh giao, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa 2.813 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 2.956 tỷ đồng. Chi ngân sách địa phương đạt 3.388 tỷ đồng, đạt 17% dự toán tỉnh giao. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 267 tỷ đồng, bằng 4,96% kế hoạch.

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Quý II/2022, hy vọng sản lượng thép sẽ tăng lên và một số dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng trưởng cho lĩnh vực công nghiệp.

Trong quý I, toàn tỉnh có 337 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 2.275 tỷ đồng (tăng 33% về số lượng và 96% về số vốn); 182 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Cùng đó, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án, trong đó 5 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 1.160 tỷ đồng và 1 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 3 triệu USD.

Các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở cộng đồng dân cư, thôn xóm tiếp tục được duy trì, phát triển. Trong tháng 3, huyện Hương Sơn đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí được đảm bảo. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo... được thực hiện chu đáo. Lũy kế đến hết quý I, có 43 nhà văn hóa cộng đồng và 3.446 nhà ở kiên cố cho các hộ dân được xây dựng với kinh phí xã hội hóa hơn 334 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Hoài Sơn thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và tiến độ triển khai dự án, hoạt động một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn.

Sau dịp Tết Nguyên đán, số lượng ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao. Lũy kế từ đầu năm đến hết 31/3, toàn tỉnh có gần 41.500 ca mắc, điều trị khỏi hơn 38.000 ca, 37 ca tử vong (chiếm tỷ lệ gần 0,1%). Đến ngày 4/4, trên địa bàn tỉnh không còn xã, phường, thị trấn có nguy cơ dịch cấp độ 3.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia: Đề nghị các sở, ngành rà soát những vấn đề vướng mắc, khó khăn có liên quan đến các bộ, ngành.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung trong báo cáo KT - XH quý I cũng như nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung một số nội dung: quy hoạch; các nhiệm vụ liên quan triển khai thi công cao tốc Bắc - Nam; các dự án trọng điểm trên địa bàn; đầu tư công; thu ngân sách, an ninh quốc phòng...

Các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân, kết quả, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp phát triển KT-XH thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh đề nghị bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung vào báo cáo KT-XH quý I.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, quý I/2022, trong điều kiện hết sức khó khăn, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung các nhiệm vụ KT-XH thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát Chương trình, khung nhiệm vụ triển khai kế hoạch năm 2022 của UBND tỉnh, tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Các sở, ngành, địa phương theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai trên địa bàn, nhất là các dự lớn, trọng điểm; phối hợp khắc phục sự cố tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là đường cao tốc Bắc - Nam.

Cùng đó, chỉ đạo sản xuất, thu hoạch vụ xuân an toàn, thắng lợi, xây dựng và tổ chức triển khai sớm đề án sản xuất vụ hè thu; tập trung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; kịp thời triển khai chương trình phục hồi du lịch Hà Tĩnh...

Công an tỉnh tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc về an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là kiểm soát an ninh mạng, vào cuộc kiểm soát hoạt động mua bán bất động sản, thổi phồng giá đất.

Ngọc Loan