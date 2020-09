Thạch Hà tập trung thực hiện các mũi đột phá, thi đua sôi nổi hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh

Đó là yêu cầu Bí thư Huyện ủy Thạch Hà (Hà Tĩnh) Trần Nhật Tân đặt ra tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 5 (khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025).

Sáng 29/9, Đảng bộ huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5 (khóa XXX, nhiệm kỳ 2020-2025) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, với cách làm quyết liệt, sáng tạo, xây dựng nông thôn mới ở Thạch Hà đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, được hệ thống chính trị và Nhân dân hưởng ứng tích cực.

Với nỗ lực đó, Thạch Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Thắng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm

9 tháng đầu năm, toàn huyện có thêm 12 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn; xây dựng mới 26 vườn mẫu; đề xuất 33 sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới đạt 74,98%.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 323 tỷ đồng, bằng 88% dự toán tỉnh giao, tăng 24% so với cùng kỳ. Một số sắc thuế đạt khá như: Thu ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, thu khác ngân sách.

Hoạt động kêu gọi các tổ chức, cá nhân khảo sát, đầu tư vào địa bàn được đẩy mạnh. Theo đó, đề xuất tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 11 dự án, với tổng mức đầu tư 272,3 tỷ đồng.

Công trình Tiểu công viên Miếu Rỏi (thị trấn Thạch Hà) khởi công ngày 15/4/2020, hoàn thành vào ngày 15/6/2020; là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thạch Hà khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thạch Hà là huyện được đánh giá cao về công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo sát sao. Hoạt động của các cơ quan khối nội chính đạt kết quả khá tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng, đúng luật. Việc triển khai đề án công an chính quy về xã đảm bảo theo kế hoạch.

Lạc rang tỏi ớt Trần Đức (thôn Quyết Tiến, xã Thạch Lạc) là một trong những sản phẩm OCOP đã gây được tiếng vang trên thị trường (Trong ảnh: Đoàn giám sát HĐND tỉnh tham quan cơ sở sản xuất lạc rang tỏi ớt Trần Đức vào ngày 21/9)

Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn thành chương trình môn học và tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THCS cao. Chất lượng mũi nhọn được khẳng định với thành tích xuất sắc, là đơn vị được Sở GD&ĐT xếp thứ nhất toàn tỉnh về kết quả thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9.

Những tháng cuối năm 2020, Thạch Hà tiếp tục tập trung hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao ở 8 xã. Kịp thời triển khai giải ngân nguồn vốn NTM đã được phân bổ trước 15/11/2020.

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Trần Việt Hà: Cần tập trung cho công tác thu hút đầu tư, phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ những vướng mắc trong việc chấp thuận thủ tục chủ trương đầu tư; hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án lớn; kịp thời giải ngân các nguồn vốn theo đúng kế hoạch đề ra...

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt; điều chỉnh, lập quy hoạch các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập. Xây dựng Đề án thị trấn Thạch Hà đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, du lịch trên địa bàn, khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện phụ cận thành phố Hà Tĩnh.

Huy động tối đa các nguồn lực, thực hiện xã hội hóa đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các công trình trọng điểm. Triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trước 15/11/2020...

Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Thạch Hà tập trung thực hiện vào cuối năm 2020.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Nhật Tân yêu cầu những tháng cuối năm 2020, Thạch Hà cần tập trung các mũi đột phá: Xây dựng Đề án phát triển sản xuất; thương mại - dịch vụ gắn với xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp theo hướng đô thị; ban hành nghị quyết chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; xử lý các vụ việc tồn đọng trên địa bàn; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm...

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh, cần quan tâm tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm tốt công tác định hướng dư luận; tạo không khí thi đua sôi nổi hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng và chia tay Chủ tịch Hội LHPN huyện Nguyễn Thị Bính về đảm nhận vị trí công tác mới tại Hội LHPN tỉnh kể từ ngày 1/10/2020.

Thùy Dương