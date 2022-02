Thứ trưởng Bộ Công an dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng nguyện hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết cùng toàn lực lượng công an nhân dân trong cả nước thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, sáng ngày 17/2, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu di tích quốc gia Ngã ba Đồng Lộc và Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú. Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên). Trong không khí trang nghiêm, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tại đây, đoàn đã ôn lại những nét chính về cuộc đời, thân thế của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, khí phách hiên ngang, bất khuất, anh hùng. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập mãi mãi sáng ngời trong lịch sử dân tộc.

Đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia Ngã ba Đồng Lộc.

Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia Ngã ba Đồng Lộc và nơi yên nghỉ của 10 cô gái TNXP (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc).

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã kính cẩn dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Các thành viên trong đoàn thắp hương tại khu mộ 10 nữ TNXP.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của 10 nữ TNXP cùng các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập cho dân tộc, giữ gìn hạnh phúc cho Nhân dân.

Đồng thời, đoàn nguyện hứa sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết một lòng cùng toàn lực lượng công an nhân dân trong cả nước thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác dâng hoa tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Cùng ngày, tại Khu mộ cố Tổng Bí thư Trần Phú (xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ), Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, làm lễ dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của cố Tổng Bí thư Trần Phú cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Nga Nguyễn - Sỹ Quý