Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thạch Hà đạt chuẩn nông thôn mới

Bước vào thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Thạch Hà với xuất phát điểm rất thấp, bình quân đạt 3,27 tiêu chí/xã, tỷ lệ hộ nghèo 11,48%, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng/người/năm. Song, đến nay, huyện đã có bước phát triển khá toàn diện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,89 triệu đồng/người/năm (tăng 2,54 lần so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo còn 2,2% (giảm 9,28% so với năm 2011), tỷ lệ lao động có việc làm đạt gần 99%, thu ngân sách năm 2019 đạt 464,480 tỷ đồng. Kết quả huy động nguồn lực trong 10 năm thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 7.973,4 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân đóng góp 2.503.696 triệu đồng (chiếm 31,4%). Thạch Hà có 193/212 thôn được công nhận văn hóa; tỷ lệ người tham gia BHYT đạt trên 93%; duy trì phổ cập giáo dục các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 40%... Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn các xã, thị trấn đối với 11 nội dung trong xây dựng NTM đạt 92,5-99,3%. Tại thời điểm trước khi bước vào xây dựng NTM, toàn huyện có 30 xã, đến nay có 21/21 xã (sau sáp nhập) đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; các xã sau khi đạt chuẩn đều tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng mức chuẩn; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.