Tiếp tục phản ánh, đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội

Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Hà Tĩnh đã phản ánh phong phú, đa dạng, thiết thực, toàn diện trên các lĩnh vực; chất lượng tin, bài ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền.

Chiều 5/1, Đài PT&TH Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo Hội Nhà báo, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở TT&TT dự hội nghị.

Năm 2020, hướng về đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đài PT&TH Hà Tĩnh đã có kế hoạch tuyên truyền cụ thể trong từng giai đoạn; mở các chuyên mục hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh và góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội.

Trong dịp này, Đài PT&TH Hà Tĩnh đã có 36 chuyên mục, 128 bản tin, chương trình, 4 cuộc tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình.

Phó Giám đốc Đài PT&TH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hiền báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Trong năm 2020, Đài PT&TH Hà Tĩnh thông tin về tình hình bão lụt và công tác khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra nhanh chóng, kịp thời, chính xác; phương pháp tuyên truyền được đổi mới theo tuyến vấn đề, sự kiện, câu chuyện… nên thông tin luôn mới và hấp dẫn.

Nhà báo Trần Long - Trưởng phòng Chuyên đề (Đài PT&TH Hà Tĩnh) tham luận “Đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên đề, chuyên mục và các giải pháp theo hướng tự chủ tài chính các chương trình”

Đài PT&TH Hà Tĩnh đã tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh theo từng chủ đề, sự kiện. Trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đài PT&TH Hà Tĩnh đã xây dựng kịch bản bài bản, trong đó chủ động tuyên truyền theo từng cấp độ của dịch bệnh.

Nhà báo Hồng Việt - Phó trưởng Phòng Thời sự (Đài PT&TH Hà Tĩnh): Năm 2020, Phòng Thời sự luôn phát huy vai trò xây dựng nề nếp kỷ cương, chuyên nghiệp hóa trong việc đảm bảo thông tin kịp thời, đúng định hướng, phản ánh được nhiều vấn đề dư luận quan tâm.

Năm 2020, phóng viên, biên tập viên của Đài PT&TH đã tham gia giải báo chí của Trung ương, của tỉnh và đạt nhiều giải cao. Đạt 3 giải báo chí toàn quốc viết về các đề tài đại đoàn kết, y tế, văn hóa ứng xử (1 giải B, 1 giải C, 1 khuyến khích); đạt 3 giải B, 2 giải khuyến khích Giải báo chí về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy tổ chức; đạt 1 giải A, 2 giải B cùng nhiều giải C, giải khuyến khích Giải Báo chí Trần Phú; nhiều phóng viên được UBND tỉnh khen thưởng về thành tích tuyên truyền theo chuyên đề.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát thanh - truyền hình của tỉnh trong năm qua cũng còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là đội ngũ cán bộ, viên chức chưa đáp ứng được về số lượng nên thời lượng các chương trình tự sản xuất hàng ngày chưa tương xứng với yêu cầu; một số cán bộ, viên chức còn bằng lòng, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên; kỹ năng tác nghiệp, kỹ năng chuyên sâu ở một số lĩnh vực còn hạn chế...

Giám đốc Đài PT&TH Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2021, Đài PT&TH Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tập trung đổi mới, tái cấu trúc lại các chương trình PT&TH, phù hợp với sự phát triển của báo chí trong giai đoạn mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin, hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân;

Bên cạnh đó, khai thác có hiệu quả các thiết bị kỹ thuật hiện có; xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, nhất là các lĩnh vực chuyên sâu để kịp thời phát hiện, nắm bắt, xử lý được những vấn đề mới...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng biểu dương, ghi nhận những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và tuyên truyền của Đài PT&TH Hà Tĩnh trong năm 2020. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, Đài PT&TH Hà Tĩnh đã thông tin tuyên truyền phong phú, đa dạng, thiết thực, phản ánh toàn diện, sâu rộng mọi mặt của đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh - quốc phòng v.v… Chất lượng tin, bài ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền. Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đề nghị, Đài PT&TH Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nâng cao công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, phát huy sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát các sự kiện của trung ương và của tỉnh để tập trung tuyên truyền đậm nét, sâu rộng các sự kiện. Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, say mê, tâm huyết với công việc. Nâng cao chất lượng chương trình, đáp ứng được nhu cầu khán giả; đồng thời quảng bá hình ảnh con người và quê hương Hà Tĩnh đến với khán thính giả trong nước và quốc tế. Phát huy chức năng phản biện của báo chí để tiếp tục phản ánh, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, tiêu cực, góp phần làm lành mạnh đời sống xã hội.

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng trao danh hiệu Lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND tỉnh cho 3 tập thể ...

...trao bằng khen của UBND tỉnh cho 2 tập thể...

...và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Giám đốc Đài PT&TH Hà Tĩnh trao bằng khen, cúp, giấy chứng nhận cho nhóm tác giả, tác giả đạt giải tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc năm 2020 và các giải báo chí.

Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Oanh trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho bà Đào Thị Hoa - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đài PT&TH Hà Tĩnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020

Nam Giang