TP Hà Tĩnh bàn giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân

Lãnh đạo chính quyền các cấp, đơn vị trên địa bàn TP Hà Tĩnh đã chia sẻ kinh nghiệm, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác nằm tình hình Nhân dân trên địa bàn.

Sáng 24/8, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị chuyên đề “Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân”. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn; Trưởng ban Dân vận Nguyễn Văn Danh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Thời gian qua, công tác nắm bắt tình hình Nhân dân được các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; ban hành quy chế đối thoại và là địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh ban hành quy chế này; duy trì và thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo Quy định số 11- QĐ/TW của Bộ Chính trị; các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tại các điạ phương đã thường xuyên bám nắm cơ sở, phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng nắm tình hình Nhân dân để tham mưu cấp uỷ chỉ đạo giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh.

Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, hệ thống dân vận các cấp của thành phố luôn phát huy vai trò chủ động, bằng nhiều hình thức, phương pháp khác nhau (trực tiếp, qua các nhóm zalo, viber điều hành…) nắm bắt tình hình đời sống của các tầng lớp nhân dân, các giới, các tôn giáo trên địa bàn và kịp thời tham mưu đề xuất cấp uỷ, chính quyền xem xét giải quyết.

Tuy nhiên, công tác nắm bắt tình hình Nhân dân trên địa bàn thành phố vẫn gặp một số khó khăn như: một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chưa được quan tâm đúng mức; một số vấn đề nảy sinh trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân chưa được giải quyết kịp thời; sự phối hợp thu thập, sàng lọc ý kiến của Nhân dân có lúc còn chậm; sự phối hợp giữa mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chưa thực sự sâu rộng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày các ý kiến tham luận, đánh giá lại công tác nắm bắt tình hình Nhân dân trong các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố; theo đó, đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình Nhân dân ở địa phương.

Trong đó, tập trung vào các giải pháp như: cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy tiếp tục nắm bắt tình hình Nhân dân và định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, hội nghị đối thoại, tiếp công dân, sinh hoạt chi đoàn, chi hội; coi trọng công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nhân dân;

HĐND - UBND các cấp tiếp tục thể chế hoác mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển KTXH, xây dựng đô thị văn minh, NTM nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân; Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của thành phố đến toàn thể Nhân dân; phát huy, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, đơn vị…

