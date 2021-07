TX Hồng Lĩnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Chiều 13/7, Ủy ban Bầu cử TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà dự hội nghị.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà dự hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Quang Vinh báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TX Hồng Lĩnh

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TX Hồng Lĩnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra; đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

Cuộc bầu cử đã lựa chọn được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2021.

Các đại biểu lắng nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử TX Hồng Lĩnh

TX Hồng Lĩnh là một trong các đơn vị có tỷ lệ cử tri đi bầu cao với 25.275/25.286 người, đạt tỷ lệ 99,96%, trong đó có 4/6 phường, xã, 27/30 tổ bầu cử 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Cử tri đã bầu được 2 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND thị xã và 130 đại biểu HĐND cấp xã; số đại biểu trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao (cao nhất là 98,41%; thấp nhất là 79,77%).

Các đồng chí chủ trì điều hành hội nghị

Công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua các hình thức tuyên truyền đã làm cho Nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về nghĩa vụ, quyền lợi của cử tri trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước, trong và sau bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng đã được thực hiện bài bản, nghiêm túc, đúng quy định nhằm hạn chế tối đa tình trạng lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho cử tri trong ngày bầu cử.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, thành công của cuộc bầu cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Đồng thời, là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Đinh Văn Hồng: Điểm mới trong công tác tuyên truyền bầu cử ở TX Hồng Lĩnh là thực hiện thu âm tiểu sử tóm tắt của tất cả các ứng cử viên để kịp thời tuyên truyền trên hệ thông loa truyền thanh thị xã, của phường, xã và các thôn, tổ dân phố để tạo điều kiện cho Nhân dân và cử tri nắm rõ thông tin, qua đó sáng suốt lựa chọn đại biểu khi cầm lá phiếu trên tay.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích rõ hơn kết quả đạt được và những hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nói chung và công tác bầu cử nói riêng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại TX Hồng Lĩnh.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, HĐND các cấp TX Hồng Lĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; mỗi đại biểu HĐND các cấp cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện đúng lời hứa với cử tri; hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp;

Các cấp ủy, chính quyền, ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau bầu cử; phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập và 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh.

Với những thành tích đạt được trong cuộc bầu cử tại TX Hồng Lĩnh, đã có 1 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. (Trong ảnh: Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân).

Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải - Chủ tịch HĐND thị xã và Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng trao giấy khen đột xuất cho các tổ bầu cử.

Dịp này, UBND thị xã Hồng Lĩnh trao tặng giấy khen cho 23 tập thể...

... 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nam Giang