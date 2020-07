Xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào sáng nay (15/7), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận, chúc mừng những thành tích, kết quả Đảng bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; đảm bảo ổn định, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu đại hội phân tích, đánh giá sâu những khuyết điểm, xác định nguyên nhân để đề ra các giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Theo đó, thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII. Trong đó, đặc biệt quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; đảm bảo thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo toàn diện, mọi mặt công tác công an ở mỗi đơn vị.

Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lực lượng công an.

Xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tăng cường khối đoàn kết, thống nhất từ lãnh đạo, chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sỹ; trước hết là đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân ngày càng “chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Thường xuyên gắn bó mật thiết với Nhân dân, là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; tham mưu kịp thời, tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà và tình hình, nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong từng giai đoạn.

Chú trọng các địa bàn trọng điểm, nhất là các khu kinh tế, vùng sâu, vùng xa. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, biên phòng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm. Xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, đi ngược lại với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động mở các đợt cao điểm, đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm. Thực hiện mục tiêu đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Hoàn thiện và đưa vào sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách hành chính.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của Nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, nhất là lực lượng quân đội, biên phòng trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân vững chắc. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Sau đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, chương trình công tác toàn khóa, chương trình hành động hoàn thành kế hoạch cụ thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, khoa học, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, Đảng bộ Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tích hơn nữa trong nhiệm kỳ tới; góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà và 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an Nhân dân.

Xây dựng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới Nhiệm kỳ 2015-2020, Công an Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực công tác. Đó là kết quả đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của tập thể Đảng ủy Công an Hà Tĩnh, cấp ủy và chỉ huy các cấp; nhất là tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể phiên chính thức, với sự tham gia của 180 đại biểu, đại diện cho hơn 1.200 đảng viên của 26 đảng bộ, chi bộ cơ sở.

