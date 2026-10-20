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Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày mai

P.V
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(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng với Thường trực HĐND tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Thường trực HĐND tỉnh tiếp công dân trong một phiên gần đây.

Theo thông báo, Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 10, bắt đầu từ 8 giờ ngày 21/10/2026 (thay vì từ 8 giờ ngày 20/10/2026 như thông báo trước đó), tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 461 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng tiếp là các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh; vụ việc đã được hẹn tiếp; vụ việc đã được các sở, ngành tiếp và xét thấy cần đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tiếp để chỉ đạo xử lý; các trường hợp khác do chủ trì yêu cầu tiếp.

Không tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các nội dung đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, hết thẩm quyền, đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.

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