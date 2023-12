Sáng 20/12, Trung tâm Công nghệ thông tin (Sở TT&TT tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Trung tâm An ninh mạng VNPT IT tổ chức chương trình diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin mạng cho gần 60 cán bộ chuyên trách CNTT, thành viên đội ứng cứu sự cố của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố.