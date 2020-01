Chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh trong tháng đầu tiên của năm 2020

Mặc dù một số doanh nghiệp có tỷ trọng giá trị công nghiệp cao nhưng trong tháng điều chỉnh giảm sản lượng, gặp khó khăn trong sản xuất, tạm ngừng bảo dưỡng thiết bị… nên chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2020 của Hà Tĩnh giảm 29,7% so với tháng trước và giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019..

Giá thép thành phẩm liên tục giảm, giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao nên Formosa Hà Tĩnh giảm lượng sản xuất so với các tháng trước

Đó là kết quả khảo sát về tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh trong tháng đầu tiên năm 2019 của Cục Thống kê Hà Tĩnh.

Cũng theo phân tích của Cục Thống kê Hà Tĩnh, tháng 1/2020 do trùng thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày nên các doanh nghiệp giảm lượng sản xuất.

Trong đó, so với cùng kỳ năm trước thì ngành khai khoáng tăng 12,6%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung sản xuất; phân phối điện tăng 33,2%, đóng góp 4,9 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,6 lần, đóng góp 2,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành.

Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 36,5%, làm giảm 30,7 điểm phần trăm (là ngành chiếm tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp).

Như vậy, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm mạnh là nguyên nhân chính làm giảm chỉ số sản xuất chung. Sản xuất kim loại của Formosa Hà Tĩnh chiếm tỷ trọng lớn trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cũng như toàn ngành công nghiệp. Nhưng những tháng cuối năm, sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có xu hướng giảm mạnh do hiện nay giá thép thành phẩm liên tục giảm, giá nguyên liệu tiếp tục tăng cao nên Formosa giảm lượng sản xuất so các tháng trước.

Cùng với đó, từ 1/1 đến 19/01/2020, Formosa Hà Tĩnh tiến hành sửa chữa lớn dây chuyền sản xuất cán nóng, do đó, làm giảm sản lượng thép thành phẩm, sản lượng thép dự ước tháng 1/2020 bằng 53,3% so với tháng trước và bằng 55,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Bá tân