Hàng ngàn công nhân “quên tết” bám công trường KKT Vũng Áng Hà Tĩnh

Khi khắp nơi rộn ràng chào năm mới, thì hàng ngàn cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) vẫn đang miệt mài làm nhiệm vụ trên các công trường, phân xưởng...

Anh Nguyễn Thanh Quý đang thực hiện nhiệm vụ của mình trong ngày mồng 1 tết

Anh Nguyễn Thanh Quý (SN 1970, Thạch Hà, Hà Tĩnh) là công nhân bộ phận bảo dưỡng máy, cần cẩu, thuộc Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt xung phong ở lại công trường trong dịp tết.

Anh Quý cho biết: “Ðây là năm thứ 10, anh và các đồng nghiệp ăn tết tại cảng. Tết thì ai cũng muốn về nhưng vẫn phải có người ở lại để điều hành công việc, vì vậy chúng tôi ưu tiên cho những người ở xa và người bận gia đình về quê ăn tết, số còn lại đón tết trên công trường. Trước giờ giao thừa, những người ở lại công trường đã quây quần cùng nhau đón ết, cũng có bánh chưng, rượu, hoa đào, với không khí đầm ấm nên phần nào làm vơi đi nỗi nhớ nhà”.

Anh Nguyễn Tất Thắng: "Mặc dù ngày tết rất muốn quây quần bên người thân nhưng nhiệm vụ công việc vẫn phải hoàn thành tốt..."

Năm thứ 2 đón giao thừa tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, chàng trai trẻ Nguyễn Tất Thắng (SN 1995, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) cho hay: “Mặc dù tết rất muốn quây quần bên người thân nhưng nhiệm vụ công việc vẫn phải hoàn thành tốt.

Để đảm bảo việc vận hành nhà máy một cách an toàn, không chỉ kíp trực bộ phận phòng cháy chữa cháy và bảo vệ nội bộ của chúng tôi mà tất cả các bộ phận khác vẫn ứng trực 24/24h với tinh thần cao nhất. Với nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra các bộ phận trong nhà máy, các kíp trực trong bộ phận luôn ý thức được nhiệm vụ của mình, nhất là trong thời điểm tết lại càng không được lơ là”.

Bộ phận trung tâm điều hành của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn ứng trực 24/24h tại thời điểm tết

Đại diện lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thông tin: Năm 2019, mặc dù có những khó khăn do nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện không ổn định nhưng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vẫn phát điện đạt 5,8 tỷ kWh, nộp ngân sách nhà nước 371 tỷ đồng.

Ðể bảo đảm tiến độ kế hoạch sản xuất và cung ứng điện thường xuyên nên trước, trong và sau dịp tết, 325 công nhân của nhà máy được phân công trực tết vẫn thay phiên nhau ứng trực 100% ở các bộ phận…

Ông Shao Bo - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vesuvius Việt Nam...

Cũng có tết cổ truyền như người Việt Nam, đón xuân Canh Tý nhưng các cán bộ ở Công ty TNHH Vesuvius Việt Nam vẫn cử người ở lại Vũng Áng để bám trụ với công trình.

Anh Shao Bo (người Đài Loan), Giám đốc điều hành Công ty TNHH Vesuvius Việt Nam cho biết: “Hiện công ty chúng tôi đảm nhiệm nhiều gói thầu chủ yếu ở bộ phận lò cao và luyện thép của Công ty Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nên trong dịp tết này, công ty vẫn bố trí các ca trực duy trì vận hành và kế hoạch bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo nhà máy hoạt động 24h/24h trong suốt dịp tết…”.

...và công nhân của công ty vẫn thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận lò cao Công ty Formosa Hà Tĩnh

Đêm 30 tết, anh Nguyễn Văn Thẩm (quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), công nhân tại bộ phận cán thép cũng vừa kịp khăn gói chút bánh trái mang hương vị tết vào ca trực của mình.

Anh Thẩm cho hay: “Nhiều năm phải ăn tết xa gia đình vào đúng đêm giao thừa nên giờ cũng quen, mặc dù trong này công ty với anh em trong bộ phận vẫn tổ chức lễ lạt khá đầy đủ nhưng mang một chút gì đó cái tết từ gia đình thấy lòng mình ấm áp và vui hơn..”.

Các công nhân trực tại phòng điều khiển bộ phận xử lý cuộn thép, Công ty Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đêm 30 tết

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong năm 2019, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định được vai trò đầu kéo cho sự tăng trưởng của ngành công nghiệp khi đưa chỉ số sản xuất toàn ngành ước tăng gần 30,74% và giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 69.296 tỷ đồng.

Các kíp trực kiểm tra nồng độ cồn theo thông lệ trước giờ giao ca

Trên nền tảng đó, bước sang năm 2020, song song với tìm động lực tăng trưởng mới thì Formosa Hà Tĩnh vẫn tiếp tục thu hút công nghiệp hậu thép như: Chế tạo, sản xuất; là đầu tàu trong thu ngân sách, giải quyết việc làm, an sinh xã hội.

Theo Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Nguyễn Văn Khoa: “Ðể bảo đảm tiến độ của các dự án trọng điểm, trong dịp Tết Canh Tý 2020, các nhà thầu, đơn vị thi công vẫn duy trì tiến độ công việc.

Chỉ tính riêng các công ty lớn trong Khu kinh tế đã có gần 4.500 công nhân ngày đêm bám trụ, thực hiện nhiệm vụ. Ðể bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán, Ban quản lý Khu kinh tế đã phối hợp bộ đội biên phòng, công an, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của các đơn vị thi công”.

Tin liên quan: Công nhân Vũng Áng về tết trên những chuyến xe nghĩa tình Kết thúc sớm ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, gần 150 công nhân, lao động Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh háo hức đáp những chuyến xe miễn phí đã được công đoàn các cấp chuẩn bị sẵn để đưa họ cùng gia đình kịp về quê đón tết.

Vũng Áng nối mạch phát triển khu kinh tế trọng điểm quốc gia Hàng trăm nhà đầu tư trong, ngoài nước chọn Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng để thực hiện dự án đã khẳng định “sức hút” của vùng đất phía Nam Hà Tĩnh. Nơi đó có những chuyến tàu hàng chục vạn tấn cập bến ngày đêm, có dự án sản xuất thép lớn nhất khu vực, những nhà máy sản xuất quy mô, chuyên nghiệp với chính sách “rải thảm đỏ” thu hút đầu tư…

Thu Trang