Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án ở Nghi Xuân

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu huyện Nghi Xuân phối hợp với chủ đầu tư và các sở, ngành Hà Tĩnh khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, tập trung GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Chiều 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư công và tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghi Xuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đến kiểm tra hoạt động sản xuất tại Nhà máy Gỗ Polywod và Nhà máy Sản xuất keo công nghiệp tại Cụm Công nghiệp Xuân Lĩnh (xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân).

Đây là 2 nhà máy trong lĩnh vực chế biến gỗ công nghiệp do Công ty TNHH Thanh Thành Đạt làm chủ đầu tư với tổng mức gần 300 tỷ đồng. Cả 2 nhà máy đi vào sản xuất từ đầu năm 2022, tạo việc làm cho 170 lao động, thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến doanh thu trong năm đầu sản xuất đạt 300 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao Công ty TNHH Thanh Thành Đạt đã nỗ lực tập trung nguồn lực, đưa nhà máy vào sản xuất theo kế hoạch; đồng thời, mong muốn doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch SX-KD, tạo việc làm cho lao động địa phương và đóng nộp ngân sách.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đến kiểm tra tiến độ thực hiện Tiểu dự án nâng cấp tuyến đường An - Viên - Mỹ - Thành (sử dụng vốn vay ADB) - từ thị trấn Xuân An đến xã Xuân Thành. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư.

Đến nay, công trình đã thi công đạt 25% khối lượng. Quá trình thực hiện tiểu dự án vẫn những vướng mắc như: hệ thống đường ống cấp nước sạch sinh hoạt của người dân nằm trong phạm vi công trình, nhiều cột điện trung thế nằm trong hành lang đường phải di dời; một số hộ dân chưa chấp nhận di dời, GPMB.

Qua kiểm tra và nghe báo cáo tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ, tập trung cao cho công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công. Chậm trễ, vướng mắc ở đơn vị, sở, ngành nào thì người đứng đầu đơn vị, sở, ngành đó phải chịu trách nhiệm.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân tại cánh đồng xã Xuân Lĩnh.

Tính đến ngày 22/5, toàn huyện Nghi Xuân đã thu hoạch 50% diện tích (trong tổng diện tích 3.145 ha); năng suất ước đạt trên 52 tạ/ha. Dự kiến, các địa phương sẽ hoàn thành thu hoạch trước ngày 30/5/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu huyện Nghi Xuân tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, bà con nông dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi; huy động tối đa nhân lực, máy móc cơ giới, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch và làm đất gieo cấy vụ hè thu - mùa.

Các địa phương cũng cần tập trung cao việc quản lý, kiểm soát hoạt động máy gặt, tránh tình trạng bảo kê, ép giá trong thu hoạch.

Bá Tân