Xuân mới những kỳ vọng mới!

Năm mới đang đến với bao niềm tin và khát vọng mới. Trong thời khắc thiêng liêng chào năm cũ, đón năm mới, đất trời giao hòa, muôn người, muôn nhà đang rộng mở lòng mình với những dự cảm tốt lành và những kỳ vọng, tươi sáng, tin yêu!

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng kiểm tra cơ sở vật chất Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh và yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương đưa trung tâm vào hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 (ngày 15/6)

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tác động lớn đến nền kinh tế thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh căng mình ứng phó với các đợt dịch xảy ra trên địa bàn. Tuy vậy, vừa thực hiện các biện pháp an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, khép lại năm 2021, Hà Tĩnh giành được nhiều kết quả tích cực.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng thực sự trở thành KKT đa chức năng. Trong đó, phát triển dịch vụ cảng biển và logistics trở thành trụ cột kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, nông nghiệp được mùa toàn diện với sản lượng lúa cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 58,05 vạn tấn; kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu đều tăng mạnh so với năm 2020, ước đạt 5,3 tỷ USD; thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay với 16.673,7 tỷ đồng (tính đến ngày 30/12)... Dù còn đó những khó khăn khách quan nhưng năm 2021, Hà Tĩnh vẫn là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều dự án lớn được khởi công. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt được kết quả tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách hỗ trợ Nhân dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục giành được nhiều kết quả đáng khích lệ. NTM với trọng tâm là thực hiện đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được đẩy mạnh...

Vụ xuân 2022 là vụ khởi đầu cho việc thực hiện phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh.

Đặc biệt, Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.

Những kết quả đó đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị; là quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể Nhân dân trong một năm nhiều thử thách, khó khăn. Điều đó cũng cho thấy rõ quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà trong thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, mở ra những ước vọng mới trên hành trình hiện thực hóa Hà Tĩnh mạnh giàu.

Tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua 24 nghị quyết trên các lĩnh vực. Đây là những quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Chào 2022! Vẫn còn đó nhiều thách thức phải vượt qua, nhiều mục tiêu cần chinh phục. Song, bằng tinh thần, ý chí, nghị lực và những dự cảm tốt lành, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Cùng với các nghị quyết đã được BCH Đảng bộ tỉnh ban hành tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua, HĐND tỉnh cũng đã thảo luận và thông qua 24 nghị quyết trên các lĩnh vực. Đây là những quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH năm 2022 và giai đoạn 2021-2025.

Đường về xã NTM nâng cao Tượng Sơn (Thạch Hà).

Năm mới đang đến trong niềm mong chờ dịch bệnh sẽ sớm qua; đất nước, quê hương an bình, thịnh vượng. Để đưa Hà Tĩnh từng bước cán đích các chỉ tiêu kế hoạch, tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mới đây, bên cạnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh”; tập trung phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự..., Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lĩnh vực văn hóa, cần quan tâm, khơi dậy truyền thống văn hóa, truyền thống cách mạng của con người Hà Tĩnh; có giải pháp gìn giữ các giá trị văn hóa, di sản văn hóa... Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, những chỉ đạo của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh cho thấy, Hà Tĩnh đang từng bước thực hiện lời dặn dò của Hồ Chủ tịch tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất cách đây 75 năm: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” để xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước.

Hà Tĩnh chào năm mới 2022 với những kỳ vọng mới! Phát huy truyền thống 190 năm thành lập và thành tựu 30 năm tái lập tỉnh, cả hệ thống chính trị cùng toàn thể Nhân dân đang nỗ lực cao nhất, quyết tâm mạnh mẽ nhất, đoàn kết thi đua, dồn sức thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết ngay từ những ngày đầu năm. Thời khắc thiêng liêng này, trên đồng ruộng, trong nhà máy, ngoài công trường, tiếng máy móc reo vui, cây cối cựa mình đâm chồi, nảy lộc. Và hơn tất cả, lòng người cũng đang rộng mở, rộn ràng đón xuân!

