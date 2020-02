“Sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại” trong Thông điệp Liên bang của D.Trump

Tổng thống Trump gửi đi một thông điệp về đoàn kết nội bộ, song không mạnh mẽ như năm 2019, trong đó ông Trump kêu gọi sự hợp tác và đoàn kết của Quốc hội trong việc thúc đẩy các mục tiêu của nước Mỹ.

Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang. (Nguồn: ABC)

Tối 4/2 theo giờ địa phương (sáng 5/2 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đọc thông điệp liên bang lần thứ 3 và cũng là lần cuối trong nhiệm kỳ tổng thống của mình với chủ đề “Sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại” tại Tòa nhà Quốc hội.

Đây là một hoạt động thường niên và quan trọng của người đứng đầu Nhà Trắng trong việc đưa ra tầm nhìn, phương hướng và chính sách đối nội cũng như đối ngoại của chính phủ trong năm tiếp theo.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, tại sự kiện quan trọng này, Tổng thống Trump gửi đi một thông điệp về đoàn kết nội bộ, song không mạnh mẽ như năm 2019, trong đó Tổng thống Trump kêu gọi sự hợp tác và đoàn kết của Quốc hội trong việc thúc đẩy các mục tiêu của nước Mỹ.

Tập trung vào chủ đề của Thông điệp Liên bang “Sự trở lại của nước Mỹ vĩ đại,” Tổng thống Trump đề cập đến một loạt vấn đề đối nội trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tới các thành tựu quan trọng của chính quyền, đặc biệt trong lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế kinh tế.

Dưới sự quản lý của chính quyền, cùng với việc thực hiện các chính sách kinh tế, nền kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng nhanh chóng với số lượng người Mỹ có việc làm đạt mức cao nhất từ trước tới nay và tiền lương tăng với tốc độ nhanh hơn.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn đề cập tới vấn đề siết chặt tình trạng nhập cư bất hợp pháp, cắt giảm các quy định, thúc đẩy cải cách hệ thống an sinh xã hội, y tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng, giải quyết các mối đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời cam kết về một triển vọng tích cực và lạc quan về tương lai của nước Mỹ.

Đối với các vấn đề đối ngoại, trong bản Thông điệp liên bang, Tổng thống Trump không đưa ra một tuyên bố hay định hướng chính sách quan trọng nào có thể thay đổi chủ trương cũng như chính sách đối ngoại của Mỹ, thay vào đó tập trung vào những vấn đề mang tính kết quả của thương mại quốc tế như Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada hay Thỏa thuận thương mại Giai đoạn một với Trung Quốc, kế hoạch hòa bình Trung Đông hay vấn đề Triều Tiên.

Đây là năm thứ hai liên tiếp Tổng thống Trump đưa ra thông điệp liên bang trong bối cảnh diễn ra cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ lớn trong nước.

Nếu năm 2019, Tổng thống Trump phải hoãn thời gian đọc Thông điệp Liên bang do chính phủ bị đóng cửa kéo dài kỷ lục do sự bất đồng sâu sắc với đảng Dân chủ liên quan đến khoản tiền xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, thì năm nay hoạt động này diễn ra một ngày trước khi Thượng viện Mỹ đưa ra phán quyết cuối cùng liệu Tổng thống Trump có bị buộc tội hay không trong phiên tòa xét xử do đảng Dân chủ khởi kiện với cáo buộc Tổng thống Trump lạm dụng chức vụ và cản trở Quốc hội.

Với việc nhấn mạnh tới những thành tựu mà Mỹ đạt được trong thời gian qua, Tổng thống Trump muốn truyền tải một thông điệp quan trọng tới cử tri rằng ông đã đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại và đó là một yếu tố quan trọng quyết định lá phiếu cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 mà ông sẽ tái tranh cử.

Theo kết quả mới nhất do Harvard CAPS/Harris Poll công bố trước thời điểm Tổng thống Trump đọc Thông điệp Liên bang, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tăng lên đáng kể bất chấp việc ông bị luận tội.

Đặc biệt, tỷ lệ ủng hộ việc điều hành của Tổng thống Trump lên tới 60%. Đây là một trong những dấu hiệu tích cực cho thấy khả năng đắc cử của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới.

