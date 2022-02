Các chương trình chữ thập đỏ hỗ trợ người dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Với phương châm “Chữ thập đỏ - vì mọi người, ở mọi nơi”, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực đồng hành, hỗ trợ người dân ảnh hưởng dịch COVID-19 trên địa bàn.

Những ngày này, cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Chữ thập đỏ các địa phương: Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh đang tích cực rà soát các gia đình chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 để lên danh sách hỗ trợ trong khuôn khổ hoạt động dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ khảo sát, xác minh các hoàn cảnh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Ông Lê Quang Đạo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đức Thọ cho biết: “Dự án hỗ trợ cho hộ gia đình mất/giảm thu nhập do dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng mưa lũ tháng 10/2020 với các tiêu chí cần xem xét kỹ lưỡng, đảm bảo khách quan, minh bạch, chính xác. Vì vậy, chúng tôi phải đi đến từng hộ dân để khảo sát, xác minh chi tiết để báo cáo kết quả lên Tỉnh hội để xem xét, lựa chọn đúng đối tượng”.

Dự án khảo sát từ ngày 13/2, đến 20/2 sẽ hoàn thành ở 20 thôn của 4 xã hưởng lợi dự án (mỗi xã 5 thôn) gồm: Trường Sơn (Đức Thọ); Xuân Lĩnh (Nghi Xuân); Sơn Tiến (Hương Sơn); Thạch Trung (TP Hà Tĩnh). Dự kiến, đợt này sẽ có khoảng 1.200 hộ dân được hỗ trợ các suất quà bằng hình thức phiếu đổi lương thực, thực phẩm (trị giá 900 nghìn đồng đối với hộ 1-2 nhân khẩu và 1,8 triệu đồng đối với hộ 3 nhân khẩu trở lên); tổng giá trị phiếu gần 1,7 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cấp phát hỗ trợ tiền mặt đa mục đích cho chị Lê Thị Yến, xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh).

Trước đó, vào cuối tháng 1/2022, trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ người lao động di cư từ miền Nam trở về Hà Tĩnh do ảnh hưởng của dịch COVID-19” do tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tài trợ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức cấp phát hỗ trợ tiền mặt đa mục đích cho 744 người trên địa bàn các xã: Nam Điền, Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) và Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mỗi suất hỗ trợ là 1 triệu đồng tiền mặt.

Chị Lê Thị Yến, xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh) xúc động khi nhận số tiền hỗ trợ: “Tôi vào miền Nam làm ăn chưa được một năm thì gặp phải dịch COVID-19, trong lúc đó con trai 3 tuổi cũng mắc bệnh, tôi thất nghiệp phải trở về quê. Giữa nhiều khó khăn, sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ đã mang đến món quà ý nghĩa giúp chúng tôi có thêm niềm vui trong dịp tết cổ truyền vừa qua”.

Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh vừa trao 1,2 tấn gạo để Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Quang tổ chức cấp phát cho người dân.

Không chỉ làm nhiệm vụ “cầu nối”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trích từ Quỹ Nhân đạo xuất cấp 1,2 tấn gạo cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hộ vùng biên giới khó khăn thời điểm giáp hạt đầu năm trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Ông Võ Xuân Nhâm - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hương (Vũ Quang) bày tỏ: “Dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều hộ dân chật vật, khó khăn, đặc biệt trong thời điểm giáp hạt đầu năm. Lúc này sự hỗ trợ từ Hội Chữ thập đỏ tỉnh thực sự là món quà thiết thực, đồng thời là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, góp phần giúp người dân khó khăn vượt qua đại dịch”.

2 tháng đầu năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tổng số tiền gần 2,6 tỷ đồng. Trước đó trong năm 2021, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh đã kết nối, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ các nhu yếu phẩm và thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo cán bộ hội các cấp tăng cường truyền thông về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là tuân thủ 5K của Bộ Y tế; không để gây ra tâm lý hoang mang, lo sợ trong Nhân dân nhưng cũng không chủ quan, lơ là nhằm chủ động ứng phó hiệu quả với dịch bệnh theo chủ trương “Thích ứng, an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19”. Chúng tôi cũng đang xây dựng kế hoạch phát động các đợt vận động, quyên góp ủng hộ tiền, hàng hóa thiết yếu hỗ trợ các gia đình F0 đang điều trị tại nhà; kêu gọi lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, đưa thuốc hỗ trợ F0 điều trị tại nhà... Ông Mai Lê Thuộc - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

Hà Linh