Chàng trai vàng Hà Tĩnh vào top 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Đinh Cao Sơn - Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế, cựu học sinh THPT Chuyên Hà Tĩnh vừa được Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 công bố là 1 trong 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến.

Chiều 20/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của giải thưởng.

Họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 vào vòng bình chọn trực tuyến trên mạng internet thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước không có đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến), gồm:

Lĩnh vực Học tập (3 cá nhân): Phạm Việt Hưng, sinh năm 2006, Đại học Chicago (The University of Chicago), Hoa Kỳ; Đinh Cao Sơn, sinh năm 2005, cựu Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế, cựu học sinh THPT Chuyên Hà Tĩnh, hiện là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Nguyễn Tuấn Phong, sinh năm 2005, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đinh Cao Sơn giành Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế và đã đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương năm 2023 với tư cách là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh tiêu biểu. Trước đó, Đinh Cao Sơn đã đạt giải nhất HSG Quốc gia môn Hóa học lớp 12, năm học 2022 - 2023; giải nhất HSG tỉnh môn Hóa học lớp 12, năm học 2022 - 2023. Năm học 2022 - 2023, Đinh Cao Sơn còn nhận bằng khen của BCH Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; giải nhất Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp trường; tình nguyện viên xuất sắc Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” và “Tiếp sức mùa thi” năm 2023; giải nhì môn Cờ vua trong Hội khỏe Phù Đổng cấp trường.

Đinh Cao Sơn giành Huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2023.

Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo (3 cá nhân): Hà Thị Thanh Hương, sinh năm 1989, Trưởng bộ môn Y học tái tạo, Trưởng Phòng thí nghiệm sức khỏe não bộ, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Huy Hiệu, sinh năm 1992, giảng viên Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính, chuyên gia nghiên cứu kiêm Phó giám đốc Trung tâm Sức khỏe Thông Minh VinUni-Illinois, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp (E-lab), trường Đại học VinUni; Ngô Quốc Duy, sinh năm 1989, Phó Trưởng Khoa Ngoại Đầu cổ, Bệnh viện K.

Lĩnh vực Lao động sản xuất (2 cá nhân): Đặng Dương Minh Hoàng, sinh năm 1988, Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc, Giám đốc Nông trại Thiên Nông Bình Phước, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp số Bình Phước; Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1996, chuyên viên chính Phòng An ninh hệ thống ứng dụng, Công ty An ninh mạng Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp (2 cá nhân): Nguyễn Thị Thu Hoa, sinh năm 1992, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Trường Foods; Nguyễn Xuân Lục, sinh năm 1988, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn WATA.

Lĩnh vực Quốc phòng (2 cá nhân): Vũ Văn Cường, sinh năm 1993, Đại úy, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Pa Thơm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên; Lê Văn Tùng, sinh năm 1993, Biên đội trưởng, Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân.

Lĩnh vực An ninh trật tự (2 cá nhân): Lê Thế Văn, sinh năm 1989, Phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Trương Thế Quyền, sinh năm 1991, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực Thể dục thể thao (2 cá nhân): Phạm Quang Huy, sinh năm 1996, vận động viên thành tích cao Đội bắn súng Hải Phòng và Đội tuyển bắn súng quốc gia Việt Nam; Trần Thị Ngọc Yến, sinh năm 2004, Đội tuyển Cầu mây quốc gia.

Lĩnh vực Hoạt động xã hội (2 cá nhân): Lê Văn Phúc, sinh năm 2002, sinh viên ngành Địa lý Dân số xã hội - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky; Đặng Cát Tiên, sinh năm 2009, học sinh lớp 9/3 trường Trung học cơ sở Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật (2 cá nhân): Nguyễn Đức Cường (ca sĩ Đen Vâu), sinh năm 1989; Lô Ngọc Thúy, sinh năm 1993, Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Vòng bình chọn trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 26/2/2024, sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất tại địa chỉ: www.tainangtrevietnam.vn.

Phiên họp Hội đồng lần 2 của Giải thưởng dự kiến tổ chức vào ngày 26/2/2024 sẽ tiếp tục bình xét 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023.

Các hoạt động của Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 20 - 24/3/2024, tại Hà Nội.

Năm 2023, Thường trực Hội đồng Giải thưởng nhận được 171 hồ sơ đề cử từ 58 đơn vị, trong đó có 115 nam, 56 nữ; dân tộc thiểu số: 14 người. Người có học hàm cao nhất: Giáo sư tập sự (1 đề cử); học vị cao nhất: Tiến sĩ (6 đề cử); nhiều tuổi nhất: 37 tuổi (2 đề cử); ít tuổi nhất: 12 tuổi (1 đề cử).

171 đề cử thuộc 10 lĩnh vực: Học tập; Nghiên cứu Khoa học - Sáng tạo; Lao động sản xuất; Kinh doanh - Khởi nghiệp; Quốc phòng; An ninh trật tự; Thể dục thể thao; Văn hóa nghệ thuật; Hoạt động xã hội; Quản lý hành chính Nhà nước.

Các cá nhân được Hội đồng xét chọn vào vòng bình chọn trực tuyến đều có thành tích xuất sắc, tiêu biểu như lĩnh vực Học tập có đề cử là em Phạm Việt Hưng, người giành Huy chương Vàng Toán học quốc tế 2 năm liên tiếp (2022 và 2023), được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2022, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2023; lĩnh vực Thể dục thể thao có đề cử là vận động viên Cầu mây Trần Thị Ngọc Yến, đã giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc tại SEA Games 32; 2 Huy chương Vàng châu Á năm 2023, 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc thế giới năm 2023, 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc ASIAD 19...

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, lao động, sản xuất, bảo vệ Tổ quốc... Qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo... trong thanh, thiếu nhi; củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội; thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

P.V