Hà Tĩnh có 4 cá nhân tham dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc

Thành tích 4 cá nhân dự hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi toàn quốc: 1. Ông Phan Bình Minh (phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) là cán bộ chủ chốt cấp huyện nghỉ hưu làm chủ trang trại với diện tích vườn đồi gần 5 ha chăn nuôi tổng hợp. Tổng doanh thu hàng năm 21 tỉ đồng, lợi nhuận 5 tỷ đồng/năm. Hằng năm, ông tích cực tham gia các hoạt động từ thiện với số tiền ủng hộ quỹ khuyến học, bảo trợ người tàn tật, nận nhân chất độc da cam, bệnh nhân nghèo, hội viên người cao tuổi khó khăn lên đến trên 100 triệu đồng. 2. Ông Nguyễn Văn Tới (xã Quang Lộc, huyện Can Lộc) hiện là Giám đốc Công ty vận tải Quang Huy điều hành 2 chi nhánh tại TP Đà Nẵng và TP Hà Tĩnh với quy mô 18 xe container vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam và ngược lại. Doanh thu bình quân hằng năm trên 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm thường xuyên cho 40 lao động với mức lương bình quân hằng tháng 10 - 15 triệu đồng. Mỗi năm, công ty ông Tới nộp ngân sách Nhà nước trên 350 triệu đồng; đóng góp 50 - 70 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. 3. Bà Phan Thị Oanh (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) là chủ của tổng đại lý bách hoá tổng hợp, cung ứng hàng hoá cho khách hàng trong và ngoài huyện. Tổng đại lý đã tạo việc làm cho 30 lao động, doanh thu 25 tỷ đồng. Mỗi năm, bà đóng góp 40 - 50 triệu đồng thăm hỏi, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động đoàn thể. 4. Bà Phan Thị Châu (xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) đang kinh doanh vận tải hành khách với 20 đầu xe. Tổng vốn đầu tư 44,5 tỷ đồng; doanh thu 14 tỷ đồng. Đơn vị do bà Châu làm chủ đã tạo việc làm cho 65 lao động có thu nhập ổn định 8 triệu đồng/người/tháng; lái xe có thu nhập bình quân gần 20 triệu đồng/người/tháng. Bà luôn tham gia tích cực các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội; thường xuyên tổ chức giảm 25% giá vé cho người cao tuổi và các đối tượng chính sách xã hội, giảm 10% giá vé cho sinh viên học tập các trường đại học Hà Nội, hỗ trợ nhiều chuyến xe 0 đồng cho tân sinh viên nhập học, người đi xa về quê ăn tết, giảm giá vé cho bệnh nhân đi khám chữa bệnh...