Hơn 17 tỷ đồng ủng hộ đồng bào Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

Tính đến cuối ngày 22/10, Hà Tĩnh đã tiếp nhận hơn 17 tỷ đồng từ các tập thể, cá nhân gửi về ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng lũ lụt.

Chiều 22/10, Đoàn công tác tỉnh Vĩnh Phúc do Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Duy Thành làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà người dân Hà Tĩnh bị thiệt hại do lũ lụt năm 2020. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng tiếp đón đoàn.

Chia sẻ, động viên với Nhân dân Hà Tĩnh vùng bị ảnh hưởng do lũ lụt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc mong muốn món quà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Vĩnh Phúc sẽ góp phần nhỏ giúp người dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cảm ơn tình cảm và sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và khẳng định: Hà Tĩnh đang đoàn kết, nỗ lực cao nhất để vượt qua khó khăn.

Dịp này, thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân vùng thiệt hại do mưa lũ trong toàn tỉnh số tiền 1,5 tỷ đồng...

...và hỗ trợ trực tiếp cho người dân huyện Cẩm Xuyên 1 tỷ đồng.

Cũng trong chiều 22/10, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu làm trưởng đoàn đã đến trao hỗ trợ Nhân dân Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do lũ lụt 400 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải đón nhận hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao hỗ trợ Hà Tĩnh 500 triệu đồng.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) Hà Tĩnh trao hỗ trợ 100 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Thủy điện Hương Sơn hỗ trợ 100 triệu đồng.

Tính đến cuối ngày 22/10, Ban Vận động cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đăng ký và trực tiếp ủng hộ của hàng chục tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền 17.401.500.000 đồng; trong đó có 17.139.700.000 đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 261.800.000 đồng. Ngoài ra, thông qua MTTQ cấp huyện, các đơn vị đã nhận được sự ủng hộ với 6,3 tỷ đồng; trong đó 5,2 tỷ đồng tiền hàng và 1,1 tỷ đồng tiền mặt. Mọi sự hỗ trợ cho đồng bào bão lụt xin gửi về Ban vận động Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh: Tên tài khoản: Ban Vận động Cứu trợ tỉnh Hà Tĩnh. Số tài khoản: 3751.0.9061863.00000 tại Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh Hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh: số 98, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh. Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào MTTQ tỉnh, số điện thoai: 0916635777.

Hà Linh