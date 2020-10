Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh “lăn mình” giúp người dân

Trong lũ dữ, các lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh đã huy động một lượng lớn quân số, trang thiết bị triển khai kịp thời các phương án ứng cứu, hỗ trợ người dân chống chọi với thiên tai.

Lực lượng Công an đưa trẻ nhỏ thoát khỏi vùng ngập lũ ở TP Hà Tĩnh (ngày 20/10)

Công an Hà Tĩnh đã huy động 100% cán bộ, chiến sỹ ứng trực, triển khai kịp thời công tác ứng phó nhất là tại các địa bàn trọng yếu, có nguy cơ lũ lớn và sạt lở đất.

Đại tá Lê Khắc Thuyết – Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các huyện triển khai các phương án, kế hoạch, huy động 100% quân số, bố trí lực lượng cắm chốt tại các điểm sạt lở đất trên Quốc Lộ 8A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông trọng điểm để đảm bảo ANTT, phân luồng giao thông, ứng cứu kịp thời các tình huống trong mưa bão".

Công an huyện Hương Khê sử dụng ca nô di dời dân, tài sản đến nơi an toàn (ngày 19/10).

Tiến hành cắm chốt, cấm không cho người và phương tiện qua lại tại các điểm diễn ra ngập lụt, sạt lở. Đặc biệt, tại một số vùng có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, vùng bị ngập sâu, chia cắt, các vùng trũng thấp, ven sông suối… Lực lượng công an đã phối hợp kịp thời với chính quyền và các lực lượng khác để giúp dân sơ tán bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân”.

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh trao quà ủng hộ lũ lụt cho người dân vùng lũ Hương Giang (Hương Khê) ngày 21/10.

Được biết, Công an Hà Tĩnh đã huy động 3.120 cán bộ, chiến sỹ, 75 ca nô, xuồng, 365 xe ô tô để cùng với các lực lượng khác, giúp 14.492 hộ với 43.283 người dân của 94 xã sơ tán, cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là tại các địa bàn bị ngập nặng: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh… góp phần giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân.

Để giúp người dân vùng ngập lụt kịp thời sơ tán, đảm an toàn tính mạng và tài sản trước và trong lũ lụt, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 338 cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực và 4.402 cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ, sử dụng 48 tàu, xuồng các loại (trong đó có một chiếc tàu ST750; 5 tàu ST660; 16 chiếc tàu ST450 và 20 xuồng vượt sông nhẹ…) cùng 20 chiếc phao bè và hàng ngàn áo phao các loại.

CBCS Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ lương thực cho người dân vũng lũ Cẩm Xuyên (ngày 20/10).

Đặc biệt, ngoài việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường 100% quân số trực sẵn sàng cơ động ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ, Bộ CHQS tỉnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên và thành lập các đoàn công tác cơ động về kiểm tra, thị sát ở các vùng chịu thiệt hại nặng nề của mưa lũ. Qua đó, đã tổ chức sơ tán hàng chục ngàn người dân tại các vùng bị ngập nặng.

CBCS Trung đoàn 841 giúp Trường THCS Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) vệ sinh trường lớp sau lũ (ngày 21/10).

“Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động về các địa bàn xung yếu, chia cắt để hỗ trợ bà con lương thực, thực phẩm, nước uống. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị Trung đoàn 841, Đại đội 20, Công binh 17 và Ban CHQS các huyện, thị, thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động giúp dân khắc phục hậu quả khi nước rút, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”, Đại tá Lê Hồng Nhân – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho hay.

BĐBP Hà Tĩnh kịp thời di dời trẻ nhỏ ở vùng ngập lũ Cẩm Thành (Cẩm Xuyên) thoát khỏi lũ dữ (ngày 20/10).

Từ ngày 19 – 21/10, BĐBP Hà Tĩnh đã điều động trên 400 cán bộ chiến sỹ, cùng 12 phương tiện tàu thuyền, ca nô vượt sông phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng để ứng cứu, giúp đỡ Nhân dân các địa bàn bị ngập lụt do mưa, lũ".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh kiểm tra tình hình mưa lũ tại phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) nơi ngập sâu đến 3m, có 3 thôn đều bị cô lập hoàn toàn (ngày 20/10).

Đơn vị đã triển khai gần 60 lượt tàu thuyền, canô kịp thời tổ chức cứu người và cứu tài sản cho gần 1.000 người dân, phát 250 thùng mỳ tôm, 170 áo phao, 100 két lương khô và vận chuyển hàng tấn hàng hóa cứu trợ của các tổ chức thiện nguyện.

Đặc biệt, Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng di chuyển gần 700 hộ dân với gần 2.500 nhân khẩu ở 3 thôn thuộc phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh) ra khỏi vùng bị lũ cô lập và tham gia khắc phục sạt lở kè biển tại thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc (Lộc Hà).

Sáng nay, CBCS các Đồn Biên phòng: Thiên Cầm và Cửa Sót (Cẩm Xuyên, Lộc Hà) giúp Trường Mầm non xã Cẩm Duệ dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Hiện nay, nước lũ đã rút, với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó”, các CBCS của lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng lại tiếp tục ra quân giúp người dân dọn dẹp, vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định lại cuộc sống.

Hoàng Thanh Giang