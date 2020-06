Hơn 600 vận động viên tham gia giải việt dã gia đình TP Hà Tĩnh 2020

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, 75 năm ngày truyền thống CAND và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, sáng 7/3, Công an tỉnh tổ chức thi đấu môn chạy việt dã nữ, vũ trang nam trong khuôn khổ Đại hội khỏe “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020. .