Người Công giáo Cẩm Xuyên tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra mục tiêu đến năm 2027, thu nhập bình quân đầu người của bà con giáo dân đạt trên 70 triệu đồng/năm; trên 90% hộ giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM.

Đại biểu tham dự đại hội.

Sáng 26/4, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Cẩm Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Cẩm Xuyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Tĩnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm đầu tiên trên toàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, ban đoàn kết công giáo một số huyện/thị/thành phố; các linh mục, nữ tu, hội đồng giáo xứ và 78 giáo dân tiêu biểu trong toàn huyện cùng tham dự đại hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng ban Đoàn kết Công giáo huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Thanh Lý trình bày báo cáo tổng kết phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của người công giáo huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Huyện Cẩm Xuyên hiện có trên 15.000 đồng bào công giáo, có 7 giáo xứ và 25 giáo họ. Toàn huyện có 35 khu dân cư có giáo dân sinh sống, trong đó có 10 khu dân cư vùng giáo toàn tòng. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, người công giáo huyện Cẩm Xuyên có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Trong 5 năm, đồng bào công giáo huyện Cẩm Xuyên đã hiến 13.000 m2 đất, 18.000 cây các loại, đóng góp hàng nghìn ngày công lao động; xây dựng 14 km đường bê tông, 7 km đường nội đồng và nhiều công trình hạ tầng…

Chị Lê Thị Thiên (Giáo xứ Quèn Đông, xã Cẩm Lộc) tham luận nội dung phụ nữ sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tích cực trong xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, đến nay, toàn huyện Cẩm Xuyên có 1.500 hộ giáo dân cải tạo vườn tạp, trong đó có 125 hộ đạt vườn mẫu; 13 khu dân cư có đồng bào công giáo sinh sống đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Hiện nay, toàn huyện có trên 2.200 hộ gia đình giáo dân mức thu nhập đạt từ 100 – 300 triệu đồng/năm, nhiều mô hình có thu nhập từ 1 - 2 tỷ đồng/năm. Các mô hình kinh tế không chỉ tạo ra nhiều sản phẩm giá trị kinh tế cao cho nhiều giáo dân làm giàu mà còn giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho nhiều lao động nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Văn Thắng: Ban Đoàn kết Công giáo huyện phải trở thành cầu nối giữa lương - giáo, tuyên truyền đồng bào công giáo vừa thực hiện trách nhiệm của công dân vừa thực hiện theo tín ngưỡng tôn giáo, chung sức đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn huyện hiện có 5 câu lạc bộ sống tốt đời, đẹp đạo, 2 mô hình giáo xứ, giáo họ đảm bảo an ninh, 8 mô hình tiếng kẻng an ninh… góp phần nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong hoạt động từ thiện nhân đạo, 5 năm qua, bà con giáo dân đã đóng góp xây dựng 27 nhà đại đoàn kết, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các hoạt động từ thiện nhân đạo với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã dành nhiều thời gian phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo huyện thời gian qua, từ đó rút ra được những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lê Văn Luận: Ban Đoàn kết Công giáo huyện và đồng bào công giáo huyện cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy tốt giá trị đạo đức của người công giáo; đấu tranh với những luận điệu sai trái, thực hiện tốt chính sách thượng tôn pháp luật; tuyên truyền khơi dậy truyền thống yêu nước; thực hiện xây dựng NTM, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo; nâng cao danh hiệu gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa.

Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Cẩm Xuyên tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo thông qua việc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động gắn với xây dựng NTM; đổi mới tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân đóng góp tích cực xây dựng quê hương giàu đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Cẩm Xuyên.

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Cẩm Xuyên phấn đấu đến năm 2027 thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm ít nhất 2%; có trên 90% hộ giáo dân tích cực tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM...

Đại biểu biểu quyết bầu ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện khóa VII

Đại hội cũng đã tổ chức hiệp thương cử Ban Đoàn kết Công giáo huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 21 ủy viên; hiệp thương cử 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên, ban đoàn kết công giáo một số huyện/thị/thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng hoa chúc mừng 21 ủy viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại đại hội, UBND huyện Cẩm Xuyên cũng đã tặng giấy khen cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phan Trâm