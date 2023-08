Thiếu nhi Hà Tĩnh được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng sau những ngày hè

Nhiều hoạt động, mô hình, câu lạc bộ mới mẻ, thiết thực đã và đang được các cấp bộ đoàn, đội ở Hà Tĩnh triển khai nhằm rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em phát triển toàn diện hơn sau thời gian nghỉ hè.

Cẩm Xuyên tổ chức liên hoan các mô hình sinh hoạt thiếu nhi hè 2023.

Trong dịp hè, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai kế hoạch, tổ chức chuỗi các hoạt động cho thiếu niên, nhi đồng với các chương trình, nội dung cụ thể, thiết thực, ý nghĩa, tạo sân chơi lành mạnh cho các em.

Theo đó, 13/13 huyện, thị xã, thành phố với các xã, phường, thị trấn và gần 1.000 thôn, bản trên địa bàn đã tổ chức nhiều hoạt động mới mẻ, thiết thực, phù hợp với các em thiếu nhi.

Cụ thể như: tổ chức các lớp học miễn phí kỹ năng hát, múa, dân vũ, thuyết trình cho thiếu nhi; tổ chức tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức dạy bơi miễn phí, các hoạt động rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục tình yêu thương cho thiếu nhi…

Các em thiếu nhi học bơi miễn phí tại huyện Vũ Quang.

Tại huyện Vũ Quang, sau 2 tháng hè tham gia lớp học bơi miễn phí do Chi đoàn Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Công an xã Đức Hương, Đoàn xã Đức Hương, Trường THCS Liên Hương, Trường THCS Phan Đình Phùng và Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang tổ chức, 70 em học sinh đã thành thạo các kỹ năng bơi, xử lý tình huống dưới nước. Chương trình đã tạo sân chơi lành mạnh cho các em, góp phần giảm thiểu tai nạn thương tâm khi bơi lội.

Còn tại huyện Hương Khê, Hội đồng Đội huyện vừa chỉ đạo Hội đồng Đội xã Hương Trạch tổ chức giao lưu dân vũ, hát múa tập thể và ra mắt trò chơi dân gian tại nhà văn hoá thôn Tân Hội, xã Hương Trạch.

Giao lưu dân vũ, hát múa tập thể và ra mắt trò chơi dân gian tại xã Hương Trạch, Hương Khê.

Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục dân vũ, hát múa tập thể do các đoàn viên, thanh thiếu nhi biểu diễn. Phần đặc biệt nhất của chương trình chính là ra mắt mô hình trò chơi dân gian. Tại nhà văn hoá thôn Tân Hội, không khí trở nên vui tươi, nhộn nhịp khi các bạn thanh thiếu nhi được trải nghiệm các trò chơi như: cờ gánh, ô ăn quan, kéo co, đi cà kheo, nhảy bao bố,…

Chị Kiều Thị Thu Hằng - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Hương Khê chia sẻ: “Những bộ trò chơi này được tạo nên từ bàn tay khéo léo, tâm huyết của các cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đặc biệt, có nhiều chi đoàn dùng nguồn xã hội hóa và tận dung vật liệu tái chế giúp các vật dụng kiên cố hơn, đẹp mắt hơn và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.”

Xã Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh) tổ chức giải bóng đá thiếu nhi gây quỹ tiếp bước em đến trường.

Dịp hè vừa qua, Hội đồng Đội tỉnh cũng đã hướng dẫn các cấp bộ đoàn, đội chú trọng triển khai các mô hình, câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng sống, phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, lối sống, tránh xa các tệ nạn xã hội cho các em. Cùng với đó, chủ động xây dựng các câu lạc bộ đa dạng, sáng tạo, lấy đội viên, thiếu nhi làm trung tâm của mọi hoạt động, từ đó thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, tạo hiệu ứng tích cực tới gia đình, cộng đồng xã hội.

Từ đầu tháng 6 tới nay, toàn tỉnh đã thành lập được 125 câu lạc bộ tiếng anh, 326 câu lạc bộ đọc sách, 65 câu lạc bộ bóng đá, 85 câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng, 210 câu lạc bộ vẽ tranh, dân ca ví dặm, tổ chức gần 500 lớp học bơi miễn phí và 115 giải “đường đua xanh”…

Thiếu nhi TP Hà Tĩnh tham gia lớp học bơi miễn phí.

Chị Bùi Thị Hưng (phụ huynh em Võ Hoàng Diệp - phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) cho biết: “Các câu lạc bộ đã giúp cho các con được trải nghiệm nhiều hoạt động, phát triển lành mạnh cả thể chất và tinh thần, khơi dậy sự tự tin, sáng tạo, hấp dẫn, giúp con tránh xa các trò chơi độc hại trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Các mô hình, câu lạc bộ được hình thành theo sở thích, nguyện vọng của thanh thiếu nhi đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Từ đó rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác, kỹ năng làm việc nhóm và sự đoàn kết. Đây cũng là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả các phong trào hoạt động của đoàn, hội, đội, là nơi phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, bổ sung cho lực lượng cán bộ đoàn, đội trong tương lai.

Các mô hình hoạt động diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo ra nhiều sân chơi an toàn, hấp dẫn, không những thu hút sự tham gia của đông đảo đội viên thiếu nhi mà còn đón nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Qua đó, đã góp phần giúp gia đình và địa phương quản lý tốt các em trong thời gian nghỉ hè, giúp các em có được một mùa hè thật sự ý nghĩa và bổ ích. Anh Trần Văn Sang Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội tỉnh

Giang Thanh - Phúc Sơn