Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện vì đô thị văn minh

Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Hà Tĩnh trong xây dựng đô thị văn minh và cải cách hành chính.

Ngày 11/8, các cấp bộ Đoàn, hội trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính” với hơn 1.200 công trình, phần việc và sự tham gia của gần 4.000 đoàn viên thanh niên. Trong ảnh: Huyện đoàn Thạch Hà ra mắt 18 mã QR bộ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký và sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Các cấp bộ Đoàn, hội đã tổ chức hơn 40 lớp sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn về triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”; tuyên truyền quảng bá về di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi, giải trí văn minh. Trong ảnh: Thành đoàn TP Hà Tĩnh phối hợp với Vietinbank Hà Tĩnh ra mắt tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt cho hơn 30 hộ kinh doanh trị giá hơn 3 triệu đồng.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã xây dựng mới, duy trì 1.025 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, "Hành trình thứ hai của lốp xe”, “Con đường bích họa”… Tổ chức bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, ra quân bảo đảm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị; thu gom, xử lý rác thải, xóa bỏ các điểm đen về rác thải, biến bãi rác thành vườn hoa, vườn cây thanh niên. Trong ảnh: Hơn 150 đoàn viên thanh niên huyện Cẩm Xuyên ra quân vệ sinh môi trường xung quanh các con đường liên thôn, liên xã, đồng thời chỉnh trang cột điện, khu vui chơi.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 15 nhà văn hóa, nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 32 sân chơi cho thanh niên tại các không gian công cộng. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên thị trấn Nghèn (Can Lộc) ra quân hưởng ứng ngày cao điểm chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh.

Ngoài ra, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã xây dựng 13 tuyến đường gắn camera giám sát đảm bảo an ninh, an toàn; 398 “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; 3,5km đường điện thanh niên; trao tặng 200 bình chữa cháy cho các nhà văn hóa cộng đồng; trao tặng công trình số hóa tại các cơ sở Đoàn; ra mắt 30 tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt... Trong ảnh: Thị đoàn Hồng Lĩnh ra mắt 3 tuyến đường cờ thanh niên tại Tổ dân phổ 7, phường Đậu Liêu, trị giá gần 10 triệu đồng.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh triển khai hơn 600 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công của các địa phương, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; tổ chức "Ngày hội chuyển đổi số", triển khai 416 đội hình lưu động hướng dẫn, hỗ trợ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tại nhà người dân. Trong ảnh: Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ người dân các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh duy trì tốt hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử"; tổ chức 30 hoạt động nâng cao năng lực số cho đoàn viên thanh niên và các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại cơ sở; trao tặng hệ thống mã QR dịch vụ công trực tuyến; ra mắt mô hình "Ngày không viết, ngày không hẹn" tại các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính... Trong ảnh: Huyện đoàn Hương Sơn tổ chức đổi rác tái chế, lấy cây xanh, giỏ đi chợ; tuyên truyền phân loại rác thải, chung tay hạn chế rác thải nhựa vì một Việt Nam xanh.

Tại huyện Kỳ Anh, 21 tổ công nghệ số cộng đồng đã túc trực, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ phận một cửa; hỗ trợ đăng ký hơn 200 tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia; hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính cho hơn 600 lượt người dân.

Dịp này, tuổi trẻ Nghi Xuân đã ra mắt, gắn biển công trình Thanh niên “Mã QR các tuyến đường” chính tại thị trấn Tiên Điền.

Đoàn viên thanh niên huyện Đức Thọ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận giao dịch một cửa các xã, thị trấn cho hơn 700 lượt người dân; hỗ trợ đăng ký khám bệnh cho hơn 100 lượt người dân thông qua căn cước công dân trên ứng dụng VNeID.

Giang Thanh - Anh Thùy