Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/3: Không mưa, trưa chiều có nắng

Chiều 21/3, tại TP Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã tới dự lễ ký kết hợp tác giữa UBND xã Đức Thọ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm.
Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Hướng dẫn 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13/3/2026 thông tin rõ một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, về thời gian tổ chức kỳ họp, việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp, trình tự chương trình làm việc, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND.
Bộ Xây dựng vừa đề xuất nới điều kiện thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng với người độc thân nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Giá vonfram tăng hơn 550% do nguồn cung bị siết chặt và nhu cầu quân sự, công nghệ tăng cao, đưa Việt Nam trở thành nguồn cung chiến lược trong chuỗi khoáng sản toàn cầu. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Từ đầu năm 2026 tới nay, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản 40 trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường sắt với số tiền phạt gần 50 triệu đồng, trong đó có 37 trường hợp bị tước giấy phép lái xe.
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP xác định sẽ tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo chiều sâu, không đầu tư dàn trải; chủ động xây dựng các định hướng phát triển mới phù hợp với bối cảnh và yêu cầu phát triển của tỉnh.