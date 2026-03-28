Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 28/3: Ngày nắng, cao nhất 33 độ C

Bảo đảm bộ máy chính quyền mới hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả 27/03/2026 15:33 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương Hà Tĩnh khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục sau bầu cử theo đúng quy định; chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp.

Phổ cập mầm non 3 tuổi - nền móng xây dựng nguồn nhân lực 27/03/2026 12:56 Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2028, 100% xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi. Trong lộ trình đó, việc vận động trẻ 3 tuổi đến lớp được xác định là nền tảng.

Tài chính thị trường ngày 27/3: Heineken chuyển sản xuất sang Việt Nam 27/03/2026 07:45 Heineken dừng sản xuất quy mô lớn tại Singapore, chuyển một phần sang Việt Nam, qua đó củng cố vai trò trung tâm sản xuất trong khu vực. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

[Motion graphic] Chính sách BHYT 2026 - những thay đổi mới nhất 27/03/2026 05:20 Chính sách bảo hiểm y tế năm 2026 tiếp tục được điều chỉnh nhằm mở rộng quyền lợi, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tăng độ bao phủ BHYT toàn dân.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/3: Ít mây, trời nắng 27/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 27/3: Không mưa, ngày ít mây, trời nắng; nhiệt độ từ 23 - 30 độ C.

Vấn đề hôm nay: Người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” – tại sao không? 26/03/2026 20:18 Hiện nay, có không ít người trẻ khi lập nghiệp thường lựa chọn sự ổn định, vận hành cuộc sống theo lối mòn truyền thống, để đổi lấy sự an toàn. Vậy phải làm gì để người trẻ bước ra khỏi “vùng an toàn” để bứt phá? Và nếu phá bỏ giới hạn của chính mình thì cần những điều kiện gì? Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thành công của cuộc bầu cử tại Hà Tĩnh: Dấu ấn của niềm tin và trách nhiệm 26/03/2026 16:49 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại Hà Tĩnh đã thành công rực rỡ; qua đó, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri vào các ứng cử viên và nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tiên phong chuyển đổi số 26/03/2026 13:40 Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang khẳng định vai trò tiên phong trong thu hẹp khoảng cách số, lan tỏa kỹ năng và hình thành công dân số.

Nông nghiệp đa giá trị, nông dân thu lãi kép 26/03/2026 09:00 Việc thay đổi từ sản xuất sang phát triển nông nghiệp đa giá trị là hướng đi được người dân Hà Tĩnh lựa chọn vừa nâng cao kinh tế, vừa tạo nền tảng xây dựng nông thôn mới bền vững.

Tài chính thị trường ngày 26/3: Mở tài khoản bằng định danh giả mạo có thể bị phạt tới 100 triệu đồng 26/03/2026 07:45 Hành vi duy trì tài khoản ngân hàng, thẻ ngân hàng, tài khoản chứng khoán… bằng thông tin định danh giả mạo được đề xuất phạt đến 100 triệu đồng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành hành động thiết thực của thanh niên 25/03/2026 20:05 Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thế hệ trẻ".

Long trọng tế lễ các bậc tiên hiền tại lễ hội Văn Miếu 25/03/2026 14:09 Trong khuôn khổ lễ hội Văn Miếu năm 2026, sáng 25/3, UBND phường Thành Sen long trọng tổ chức tế lễ, dâng hương chư vị tiên hiền khơi nguồn đạo học, danh nhân văn hoá tại Văn Miếu Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 25/3: Sau cú giảm sâu, giá vàng bật tăng trở lại 25/03/2026 07:45 Giá vàng đảo chiều tăng trở lại sau giai đoạn giảm sâu, thu hút dòng tiền quay lại thị trường trong bối cảnh biến động địa chính trị và năng lượng vẫn phức tạp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/3: Trời ít mây, nắng nhẹ 25/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 25/3: Sương mù vài nơi, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nhẹ; nhiệt độ 23-32 độ C.

Hệ lụy khi trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử từ nhỏ 24/03/2026 14:03 Việc lạm dụng thiết bị điện tử từ sớm trong thời gian dài đang để lại nhiều hệ lụy đáng lo ngại, đặc biệt đối với sự phát triển ngôn ngữ và khả năng giao tiếp của trẻ.

Tài chính thị trường ngày 24/3: Giá vàng biến động mạnh 24/03/2026 07:22 Chốt phiên giao dịch vào rạng sáng 24/3, giá vàng giao ngay phục hồi lên quanh ngưỡng 4.400 USD/ounce, sau khi có thời điểm giảm về sát mốc 4.100 USD/ounce trong phiên. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/3: Sáng sớm có sương mù, trời nắng 24/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 24/3: Phổ biến không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời nắng; nhiệt độ dao động từ 23-32 độ C.

Nguồn cung hụt, giá cây giống keo, tràm tăng cao 23/03/2026 10:55 Hiện nay đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa trồng rừng, thị trường cây keo giống ở Hà Tĩnh ghi nhận mức giá tăng kỷ lục và tình trạng khan hàng.

Tài chính thị trường ngày 23/3: Doanh nghiệp nỗ lực cân đối dòng tiền khi lãi suất tăng cao 23/03/2026 07:45 Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ động tái cơ cấu nguồn vốn, tiết giảm chi phí để giữ nhịp sản xuất trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/3: Sáng sớm sương mù, ngày nắng 23/03/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 23/3: Toàn tỉnh không mưa, sáng sớm sương mù nhẹ; trưa, chiều trời nắng; nhiệt độ từ 23-30 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Loạn thần do rượu bia - nhận diện sớm để phòng ngừa 22/03/2026 10:00 Cách nhận biết bệnh loạn thần do bia rượu cùng biện pháp phòng tránh ra sao sẽ được bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng khoa Cấp tính Nam, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh giải đáp trong Chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphics] 7 thay đổi quan trọng khi xét tuyển vào các trường công an năm 2026 22/03/2026 06:21 Năm 2026, Bộ Công an điều chỉnh một số quy định trong tuyển sinh vào các học viện, trường công an nhân dân, trong đó, đáng lưu ý là về chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển thẳng, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/3: Không mưa, trưa chiều có nắng 22/03/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 22/3: Không mưa, trưa chiều có nắng; nhiệt độ dao động từ 23-29 độ C.

Hà Tĩnh luôn đồng hành để người dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ 21/03/2026 21:47 Chiều 21/3, tại TP Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã tới dự lễ ký kết hợp tác giữa UBND xã Đức Thọ với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm về liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, liên kết chuỗi giá trị Quế Lâm.

Tưới ngập - khô xen kẽ: Giải pháp cho những cánh đồng "khát" 21/03/2026 16:23 Nông dân Hà Tĩnh áp dụng tưới ngập – khô xen kẽ, giúp tiết kiệm nước, giảm phát thải mê-tan (CH4), cải thiện đất, duy trì và nâng cao năng suất lúa so với canh tác truyền thống.

Triển khai tổng thể, đồng bộ giải pháp bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu 21/03/2026 12:53 Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.

Người trẻ “gõ cửa” du lịch thời đại số 21/03/2026 11:15 Trong “dòng chảy” du lịch số, mỗi điểm đến không chỉ được khám phá mà còn được “kể chuyện” bằng công nghệ. Tuổi trẻ Hà Tĩnh đang thổi làn gió mới để lan tỏa hình ảnh quê hương

Cầu Thá xuống cấp thành “điểm nghẽn” giao thông 21/03/2026 07:39 Cầu Thá (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) trên tuyến ĐH.127 xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc lưu thông của người dân và phương tiện tiềm ẩn nhiều rủi ro.

[Motion Graphics] Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp được tổ chức như thế nào? 21/03/2026 05:45 Hướng dẫn 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13/3/2026 thông tin rõ một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, về thời gian tổ chức kỳ họp, việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp, trình tự chương trình làm việc, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND.

Xem thêm