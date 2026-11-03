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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/11: Có mưa rào và nắng nhẹ gián đoạn

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(Baohatinh.vn) - Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/11: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, chiều có nắng nhẹ gián đoạn. Nhiệt độ: 23 - 30°C.

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