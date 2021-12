10 thành phố đẹp nhất thế giới vào mùa đông

Đồ ăn ngon, tuyết phủ trắng xóa, bầu trời xanh... là những điều du khách có thể trải nghiệm vào mùa đông ở các thành phố do CNN gợi ý. Dưới đây là 10 điểm đến tuyệt vời trong thời tiết lạnh giá, đáng ghé thăm vào mùa đông sau khi hết dịch bệnh, theo bình chọn từ CNN.

Nagano, Nhật Bản

Từng đăng cai Thế vận hội mùa đông, Nagano cũng là nơi tuyệt vời để du khách có thể khám phá các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Suối nước nóng ở khu ngoại ô là nơi nghỉ ngơi hoàn hảo sau một ngày du khách vui chơi trên các sườn núi phủ đầy tuyết.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ghé thăm các khu đền thờ phủ tuyết trắng, bảo tàng văn hóa dân gian Togakushi Minzoku-kan - nơi bạn có thể tìm hiểu về các ninja. Một trong những khách sạn được CNN nhắc đến là JAL city, nằm cách ga xe lửa một quãng đi bộ. Quán Fujiki-an ở Daimonkikyocho nổi tiếng với món mì soba mà họ đã phục vụ từ năm 1827, dây chuyền hiện đại, sạch sẽ. Ảnh: Skye Hohmann

Praha, CH Czech

Cái tên tiếp theo là thành phố đẹp nhất thế giới 2021 theo bình chọn từ Time Out - Praha. Với những ngọn tháp phủ đầy tuyết trắng, con đường quanh co rải sỏi, Praha là thành phố cổ tích những vẫn tương đối vắng khách du lịch vào mùa đông.

Các công trình kiến trúc tuyệt đẹp ở đây trông càng đẹp hơn dưới một lớp tuyết. Một trong các điểm đến mà du khách nhất định phải ghé thăm là khu phố cổ, cầu tình, dốc tình... Các quán cà phê là nơi lý tưởng để thoát khỏi cái lạnh buốt giá. Du khách cũng có thể đặt phòng tại Alchymist Grand Hotel & Spa, một khách sạn 5 sao giống cổ tích nằm giữa khu phố cổ. Ảnh: Prague Tourist Board

Salzburg, Áo

Đến Áo dịp này, du khách sẽ được chìm đắm trong không khí Giáng sinh và năm mới. Silent Night (Đêm thánh Giáng sinh), một ca khúc nổi tiếng, lần đầu được trình diễn tại Oberndorf, ngoại ô Salzburg vào đêm Giáng sinh năm 1818.

Stadtkrug là một khách sạn 4 sao với sân thượng vào top đẹp nhất thành phố là nơi đáng để bạn lưu trú. Bạn cũng có thể ghé qua nhà hàng Goldener Hirsch trên đường Getreidegasse để tận hưởng ẩm thực mang phong cách truyền thống của Áo, nhưng vẫn pha chút biến tấu hiện đại. Những vị khách sành ăn có thể nếm thử các món ngon địa phương như halusky (khoai tây viên kèm phô mai và thịt xông khói). Ảnh: Salzburg Tourist Board

Tromsø, Na Uy

Được mệnh danh là "thủ đô của Bắc Cực", Tromsø được nhiều du khách mệnh danh là thành phố đẹp nhất Na Uy để "săn" bắc cực quang. Một trong những gợi ý nơi lưu trú mà bạn có thể thuê là Scandic Ishavshotel. Thành phố có một số bảo tàng hấp dẫn như Bảo tàng Bắc cực với chủ đề lịch sử của các cuộc thám hiểm Bắc Cực và Bảo tàng Tromsø, nơi nổi tiếng với các cuộc triển lãm văn hóa Sámi. Ảnh: Pando Trip

Amsterdam, Hà Lan

Vào mùa đông, các bảo tàng ở Amsterdam ít đông đúc hơn. Đây là thời điểm để bạn đến các điểm tham quan như Rijksmuseum hay Anne Frank House. Khách sạn 5 sao Seven one Seven là một gợi ý hàng đầu nếu bạn đang băn khoăn tìm địa điểm lưu trú.

Bạn cũng có thể ghé ăn tại nhà hàng Greetje ấm cúng, chuyên phục vụ ẩm thực truyền thống. Nếu muốn mua sắm, các khu vực nhỏ như Haarlemmerstraat ở Jordaan, Spiegelkwartier và Negen Straatjes sẽ thoải mái cho bạn lựa chọn hơn các cửa hàng bách hóa lớn. Ảnh: Welcome Pickups

Reykjavík, Iceland

Thủ đô của Iceland là một trong những điểm lạnh nhất châu Âu, nhưng có rất nhiều suối nước nóng tự nhiên để sưởi ấm. Lễ hội ánh sáng mùa đông hàng năm diễn ra vào tháng hai - một sự kiện mà nhiều du khách muốn tham gia.

Du khách có thể thử sức với một loạt các môn thể thao mùa đông hoặc trượt băng trên ao Tjörnin của thành phố. Nhiều quán cà phê ấm cúng bán bánh mì ngọt rúgbrauð là điểm dừng chân nghỉ ngơi cho du khách.

Nếu bạn lo lắng về việc tìm chỗ ngủ, hãy ghé Hotel Marina, một khách sạn được CNN đánh giá là kỳ quặc nhưng đầy màu sắc, nằm ở một trong những quận sành điệu nhất của thành phố. Nếu muốn thưởng thức đồ địa phương, hãy ghé nhà hàng Dill ở trung tâm văn hóa Nordic House. Ảnh: Best Service Scandinavia

Edinburgh, Scotland

Những con đường rải sỏi, lâu đài xinh đẹp và các khu vườn đáng yêu khiến Edinburgh trở thành một thành phố xinh đẹp vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Mùa đông, nơi đây càng trở nên ấn tượng.

Công viên Princes Street được ví như thế giới thần tiên với sân trượt băng, cây thông Noel khổng lồ và vòng đu quay. Nằm ở rìa thành phố, đỉnh Arthur"s Seat là vị trí hoàn hảo để đi dạo và ngắm toàn cảnh từ trên cao. Bạn có thể qua đêm tại Jurys Inn. Nơi này chỉ cách điểm tham quan chính một đoạn đi bộ ngắn. Hai gợi ý nhà hàng mà CNN nhắc đến là One Square tại Sheraton Grand trên quảng trường Festival. Nơi đây có thực đơn đồ uống lên đến hơn trăm loại, và bạn có thể thoải mái lựa chọn. Ảnh: Hotels

Berlin, Đức

Thay vì trốn khỏi mùa đông lạnh giá của Berlin, hãy tận hưởng thời tiết tại Tiergarten, một công viên công cộng lớn gần các điểm tham quan chính. Từ các sân trượt băng đến các buổi hòa nhạc và chợ trời, Berlin luôn náo nhiệt với các hoạt động trong mùa đông.

Điểm tiếp theo cần ghé là Botanischer Garten, nơi được mệnh danh là vườn Giáng sinh huyền diệu, sáng đèn từ cuối tháng 11 đến tháng một năm sau. Cửa hàng Giáng sinh Käthe Wohlfahrt ở Kurfürstendamm rất đáng để tham quan. Nơi này mở cửa quanh năm và bán mọi thứ, từ đồ trang trí cây đến nến. Khách sạn Otto là một gợi ý, nằm trong những khu vực yên tĩnh. Bạn cũng có thể ghé thăm Die Berliner Republik trên Schiffbauerdamm để thưởng thức đồ ăn và bia Đức. Ảnh: Bloomberg

Ottawa, Canada

Winterlude ở Ottawa là một trong những lễ hội mùa đông lớn nhất thế giới và nổi tiếng với các tác phẩm điêu khắc trên băng, các buổi hòa nhạc ngoài trời, trượt băng... Tháng 1-2, du khách có thể trượt băng ở sân băng tự nhiên lớn nhất thế giới - kênh đào Rideau dài 7,8 km. Vào mùa đông người dân thường trượt băng qua con kênh này để đến trung tâm thành phố. Khách sạn Arc là nơi nghỉ dưỡng ấm áp, với bếp lửa ở sảnh và champagne chào mừng. Bạn có thể ghé Restaurant 18 ở phố York, nơi phục vụ các món ăn truyền thống. Ảnh: Paula Brown

Thủ đô Washington, Mỹ

Nếu bạn đến Washington bằng đường tàu vào mùa lễ hội hàng năm, bạn không nên bỏ lỡ Norwegian Christmas, một trong những cây Giáng sinh nổi tiếng nhất nước Mỹ. Nhà Trắng và Đài tưởng niệm Lincoln trông đặc biệt đẹp trong tuyết.

Bạn có thể thuê phòng tại Palomar, một khách sạn nhỏ nhưng vui nhộn, chỉ cách Nhà Trắng, trung tâm mua sắm quốc gia và bảo tàng Smithsonian một quãng đi bộ ngắn. "Ăn gì khi đến Mỹ?", nếu bạn còn phân vân với câu trả lời, hãy ghé thăm Equinox. Nơi đây sẽ có mọi thứ bạn muốn thử khi làm quen với ẩm thực của các bang giữa Đại Tây Dương. Ảnh: Washington Post

Theo VnExpress