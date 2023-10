Du lịch Hà Tĩnh vượt chỉ tiêu năm 2023

Với việc đón khoảng trên 2,9 triệu lượt khách trong 3 quý đầu năm, ngành du lịch Hà Tĩnh đã vượt hơn 400 ngàn lượt khách so với chỉ tiêu đặt ra của năm 2023.

Lễ khai hội chùa Hương Tích mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023.

Với việc chuẩn bị chu đáo thông qua tổ chức nhiều lễ hội ngay từ đầu năm, ngành du lịch đã quảng bá và thu hút lượng du khách lớn.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, tính đến hết tháng 9/2023, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón 2.901.797 lượt khách (cao gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 116% so với kế hoạch cả năm 2023). Trong đó, khách lưu trú đạt 751.104 lượt, đạt 150% so với kế hoạch cả năm; khách quốc tế đạt 11.254 lượt.

Đã có hơn 20.000 lượt khách tham gia lễ khai trương du lịch biển 2023 tại Khu du lịch Xuân Thành (Nghi Xuân) dịp 22/4.

9 tháng của năm 2023, tình hình hoạt động du lịch trên toàn tỉnh ổn định, các cơ sở kinh doanh đều có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bán đúng giá niêm yết. Đồng thời tích cực xây dựng hình ảnh con người Hà Tĩnh, tạo ấn tượng tốt với du khách gần xa.

Du lịch Hà Tĩnh 2023 chứng kiến một mùa hè sôi động trên khắp các khu, điểm du lịch biển. Trong ảnh: Du khách chơi teambulding tại biển Thiên Cầm trong những ngày đầu tháng 9/2023.

So với mục tiêu tỉnh giao từ đầu năm là đón 2,5 triệu lượt khách, đến nay, ngành du lịch đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Có được kết quả này là nhờ vào sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương và mỗi người dân trong phát triển du lịch. Trong đó, việc tăng cường quảng bá điểm đến, hệ thống cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch ngày càng được chú trọng đầu tư nâng cấp, sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong thu hút du khách... là những nguyên nhân giúp ngành du lịch có những bước phát triển mạnh mẽ. Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục kích cầu thu hút du khách, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá, tập huấn đào tạo nhân lực... để phục vụ du khách ngày một tốt hơn. Ông Lê Trần Sáng Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Thiên Vỹ