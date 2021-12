Loạt ảnh Việt đoạt giải quốc tế năm 2021

Ảnh về ẩm thực phố Hội, buổi sáng ở chợ phiên Đồng Văn... của các tác giả Việt thắng nhiều giải thưởng quốc tế năm 2021.

Cuối tháng 1, cuộc thi ảnh Đen trắng quốc tế (Monochrome Photography Awards) công bố kết quả, trong đó có nhiều tác phẩm đạt giải của nhiếp ảnh gia Việt Nam. Cuộc thi thu hút hơn 7.000 tác giả từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi tác phẩm về tham dự.

Nhiếp ảnh gia Lê Việt Khánh giành giải 3 chủ đề Kiến trúc với tác phẩm Tượng Phật trên đỉnh Đông Dương. Tác giả chia sẻ lúc chụp, anh đã chớp được khoảnh khắc hiếm hoi khi mây sương theo gió cuốn đang bao quanh đỉnh núi, mây không quá dày nhờ thế vẫn nhìn rõ công trình. Đây là bức chụp tượng Phật bằng đồng nằm trong khu quần thể tâm linh ở đỉnh núi Fansipan ở Sa Pa (Lào Cai).

Bức ảnh Phơi khô cá nục chụp tại chợ Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu của tác giả Khánh Phan thắng hạng mục Mở rộng (Open) ảnh Du lịch của Sony World Photography Awards 2021 (SWPA). Với nữ nhiếp ảnh gia, đây là trải nghiệm đáng nhớ trong đời nhiếp ảnh của cô và mỗi bức ảnh đạt giải như vậy là một “đại sứ du lịch” cho Việt Nam.

SWPA diễn ra hàng năm từ năm 2012 đến nay, Khánh Phan là tác giả Việt Nam đầu tiên và duy nhất thắng giải Mở rộng. Cuộc thi năm nay nhận hơn 330.000 ảnh từ các tác giả của 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cuối tháng 6, tác phẩm Hái hoa súng của Khánh Phan đứng thứ ba chung cuộc giải MIPA Travel Award (Malta International Photo Award). Tác phẩm là kết quả của chuyến khám phá Kiến Tường, Mộc Hóa, Long An cuối năm 2020 của nữ nhiếp ảnh gia.

Bữa sáng ở chợ phiên chụp tại Đồng Văn, Hà Giang của Nguyễn Hữu Thông giành giải nhất hạng mục ảnh Ẩm thực trên bàn (Food at the Table) của cuộc thi Pink Lady Food Photography. Tác giả cho biết vùng cao nguyên đá Đồng Văn cuốn hút du khách từ phong cảnh cho tới nhịp sống văn hóa, ẩm thực. Người dân vùng cao thường tới các phiên chợ để trao đổi hàng hóa, nên dậy sớm để đi chợ và ăn sáng.

Cùng giải Pink Lady, bức ảnh Thưởng thức của tác giả Trần Việt Văn đạt giải nhất hạng mục Ẩm thực đường phố (Street Food), chụp tại phố cổ Hội An. Ngoài trải nghiệm tham quan các ngôi nhà cổ, du khách còn được thưởng thức ẩm thực đường phố. Mì Quảng, cao lầu, bánh mì, tào phớ, chè sen... là những món ăn không thể bỏ qua khi đến phố Hội.

Tác phẩm Cho vịt ăn của tác giả Nguyễn Phước Hoài, chụp trên khu vực đầm Trà Ổ, Phù Mỹ, Bình Định giành giải nhì hạng mục Thức ăn trên đồng (Food in the Field). Trà Ổ còn gọi là Châu Trúc, một đầm nước lợ tự nhiên nằm ở phía đông bắc huyện Phù Mỹ.

All About Photo (AAP) là cuộc thi ảnh thường niên của tạp chí nhiếp ảnh AAP Magazine đã diễn ra 6 năm qua, quy tụ các nhiếp ảnh gia khắp thế giới gửi tác phẩm dự thi. Ngoài các giải chính, cuối tháng 5 cuộc thi công bố 34 ảnh giải danh dự - triển lãm và in trên tạp chí AAP Magazine số đặc biệt.

Trong số các tác phẩm được chọn vào triển lãm có bức Trái tim của biển do nhiếp ảnh gia Nguyễn Phước Hoài chụp cảnh quăng lưới đánh bắt cá vào một buổi sớm ở Phú Yên. Tác giả chia sẻ: “Nhìn từ trên cao, lưới quăng ra tạo hình như trái tim. Với những ngư dân ở đây, bắt được đầy thuyền cá tôm không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là món quà tự nhiên trao cho họ”.

Tác phẩm Thu hoạch cỏ năng của nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung đoạt giải nhất ở mục ảnh chụp trên cao (drone), đồng thời thắng giải chung cuộc 35AWARDS công bố giữa tháng 5.

Đạt giải nhì hạng mục ảnh trên cao của 35AWARDS là bức Bắt cá buổi sớm của Nguyễn Ngọc Thiện (TP HCM) - chụp thuyền đánh cá đang kéo lưới trong mùa đánh bắt cá cơm tại vùng biển Tuy Hòa, Phú Yên.

Anh Thiện cho biết vào tháng 5 - 8 hằng năm, tàu thuyền ở Phú Yên nhộn nhịp ra khơi dùng lưới vây đánh bắt cá cơm. “Vũ điệu” của lưới trên biển có các hình dạng khác nhau, là đề tài thú vị để các nhiếp ảnh gia sáng tác.

Drone Photo Awards, cuộc thi ảnh nổi bật và thường nhận được nhiều ảnh dự thi nhất thuộc hệ thống giải Siena Awards, công bố kết quả đầu tháng 9. Nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung của Việt Nam đoạt giải nhất ở chủ đề Con người với tác phẩm Đánh cá ở rừng ngập mặn. Tác phẩm được chụp ở phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế vào mùa đông, khi rừng chá rụng lá và chuyển màu trắng.

