Mê mẩn những bức ảnh chụp đại dương đẹp nhất năm 2020

Những bức ảnh đại dương ấn tượng chiến thắng giải Ocean Photography Awards 2020. Các nhiếp ảnh gia đoạt giải sẽ nhận được nhiều phần thưởng có giá trị bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Giải thưởng cao nhất cuộc thi năm nay gọi tên nhiếp ảnh gia Nadia Aly. Anh nhận được danh hiệu Nhiếp ảnh gia đại dương của năm (The Ocean Photographer of the Year), 5.000 bảng Anh tiền mặt cùng các thiết bị hỗ trợ chụp ảnh dưới nước đến từ các thương hiệu uy tín.

Hạng mục Nhiếp ảnh gia bảo tồn của năm (Conservation Photographer of the Year) vinh danh tay máy Matt Sharp với bức ảnh chụp một con cua mắc kẹt trong chiếc nút bằng nhựa bên cạnh nhiều loại rác thải không phân hủy khác dạt trên bờ biển. Danh hiệu này giúp mang về cho Matt Sharp giải thưởng gồm 1.000 bảng Anh tiền mặt cùng phần quà là các thiết bị hỗ trợ chụp ảnh dưới nước.

Hạng mục Nhiếp ảnh gia phiêu lưu của năm (Adventure Photographer of the Year) gọi tên nhiếp ảnh gia Jason Gulley.

Nhiếp ảnh gia Ben Cranke giành chiến thắng ở hạng mục Nhiếp ảnh gia thám hiểm của năm (Exploration Photographer of the Year) chụp cảnh một đàn chim cánh cụt nối đuôi nhau lầm lũi đi trong cơn bão tuyết.

Giải thưởng Nhiếp ảnh gia trẻ của năm (Young Photographer of the Year) được trao cho Cruz Erdmann với bức ảnh một con cá bơi cạnh rạn san hô.

Nhiếp ảnh gia người Đức Tobias Baumgaertner giành chiến thắng ở hạng mục được bình chọn nhiều nhất (Community Choice Award) với bức ảnh chụp hai con chim cánh cụt lông cùng đứng quay lưng trên một tảng đá, dường như đang an ủi nhau khi cùng nhìn về những ánh sáng lấp lánh phía xa ở thành phố Melbourne, Australia.

Giải thưởng cho bộ hồ sơ dự thi ấn tượng nhất với nhiều bức ảnh được đánh giá cao được tiếp tục được trao cho nhiếp ảnh gia Nadia Aly - người giành giải Nhiếp ảnh gia đại dương của năm.

Phương Đặng

(Theo Ocean Photography Awards)