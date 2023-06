Hà Tĩnh hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Với 17.249 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Hội đồng thi Hà Tĩnh đã bố trí 35 điểm thi - 751 phòng thi, 106 phòng chờ. Ngoài ra, mỗi điểm thi đều bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng.

Cán bộ ở điểm thi THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) kiểm tra, rà soát lần cuối cơ sở vật chất tại các phòng thi.

Từ sự chuẩn bị chu đáo cho Kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa diễn ra vào đầu tháng 6, nhìn chung, hầu hết các điểm thi trên địa bàn Hà Tĩnh đều đã có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Mặc dù vậy, để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, các trường được lựa chọn làm điểm thi vẫn cẩn trọng trong các khâu chuẩn bị.

“Để phục vụ tốt cho 432 thí sinh gồm học sinh nhà trường, thí sinh tự do trên địa bàn và thí sinh THPT Phan Đình Giót, những ngày qua, điểm thi THPT Nguyễn Đình Liễn (Cẩm Xuyên) đã vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Trường cũng kiểm tra hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy, sửa chữa đèn, quạt, bàn ghế, hoàn thiện cơ sở vật chất tại các phòng thi chính và dự phòng, phòng để vật dụng của thí sinh, phòng làm việc của Hội đồng thi theo quy định. Các phòng lưu trữ đề thi, bài thi tại điểm thi đều được đảm bảo tuyệt đối an toàn, có camera giám sát. Hệ thống camera ở những hành lang, phòng học - nơi sử dụng làm khu vực thi cũng được vô hiệu hóa”, thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn thông tin.

Trường THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà) vừa kết thúc việc ôn tập tại trường cho học sinh.

Ở điểm thi THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà), việc chuẩn bị cho kỳ thi được thực hiện bằng cách ôn tập kỹ kiến thức cho học sinh. Theo đó, hoạt động dạy học, ôn tập tại trường đã được các thầy cô giáo kết thúc trước ngày thi khoảng 1 tuần.

Trước đó, trường cũng đã tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh biết điểm mới trong kỳ thi; tổ chức họp với cha mẹ học sinh khối 12 để trao đổi các giải pháp đồng hành, giúp đỡ các em ổn định tâm lý, sức khỏe để bước vào kỳ thi; tăng cường nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế trường thi.

Phòng để bài thi, đề thi tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà) được trang bị đầy đủ thiết bị theo quy định.

Thầy Thái Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: “Đối với công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ngoài tinh thần trách nhiệm của nhà trường, chúng tôi cũng được sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì thế, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Cùng với cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi, điểm thi THPT Lê Quý Đôn cũng đã được bố trí các lực lượng: thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi, lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường thi, phương tiện vận chuyển, bảo vệ đề, bài thi; cán bộ y tế...”.

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp quốc gia kiểm tra hệ thống camera giám sát tại điểm thi THPT Chuyên Hà Tĩnh.

Khác với 34 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh, tại điểm thi THPT Chuyên Hà Tĩnh, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho 560 thí sinh dự thi, đây cũng là nơi được Ban Chỉ đạo kỳ thi lựa chọn làm nơi chấm thi. Chính vì thế, mọi khâu trong công tác chuẩn bị đều được lên kế hoạch và thực hiện cẩn trọng, chu đáo.

Thầy Phan Khắc Nghệ - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên chia sẻ: “Mọi công tác chuẩn bị ở điểm thi chúng tôi đã được thực hiện một cách đúng quy định, quy chế của kỳ thi. Tại các phòng để đề thi, bài thi, phòng chấm thi, công tác bảo mật được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cùng với hệ thống tủ đựng đề, bài đảm bảo chắc chắn, hệ thống camera giám sát, ghi hình hoạt động 24/24, chúng tôi cũng đã dự phòng máy phát điện để sử dụng khi cần thiết...”.

Lực lượng công an kiểm tra phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi.

Cùng với sự chủ động của ngành giáo dục trong việc thực hiện các phần việc, theo tinh thần của Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, các đơn vị, lực lượng liên quan cũng đã xây dựng phương án, điều động nhân lực để phục vụ tốt cho kỳ thi.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cho các phòng nghiệp vụ và công an 13 huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch triển khai, điều động lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Đồng thời phối hợp với Sở GD&ĐT tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ thi nhận diện được các thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi”.

Từ sự quan tân chỉ đạo sát sao của tỉnh, của ngành và quyết tâm đảm bảo một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, đến thời điểm hiện tại, 35 điểm thi ở Hà Tĩnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón thí sinh.

Căn cứ vào những điểm mới trong quy chế thi THPT, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo. Qua kiểm tra thực tế tại 35 điểm thi cho thấy, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho kỳ thi được triển khai bài bản, đầy đủ, chu đáo, đảm bảo quy chế thi của Bộ GD&ĐT. Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Anh Thư – Anh Tấn