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Chính trị

Hà Tĩnh và Ninh Bình trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Tại cuộc làm việc, thành viên đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Ninh Bình đã trao đổi về một số kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tin báo tố giác tội phạm; kinh nghiệm trong xử lý tài sản công dôi dư, các công trình, dự án tồn đọng kéo dài…

Chiều 12/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh làm việc, trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Ninh Bình.

Tham dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo.

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Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh làm việc, trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác tỉnh Ninh Bình.
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Đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu tham dự cuộc làm việc.
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Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Ninh Bình cùng các đại biểu tham dự cuộc làm việc.
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Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi về một số kinh nghiệm xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh chỉ đạo; công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo; kinh nghiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những nội dung cần quan tâm trong công tác phối hợp, quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tin báo tố giác tội phạm; kinh nghiệm trong xử lý tài sản công dôi dư, các công trình, dự án tồn đọng kéo dài…

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Đồng chí Nguyễn Văn Đức - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc làm việc.
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Đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Trần Nhật Tân – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh cảm ơn những chia sẻ kinh nghiệm của các thành viên đoàn công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Ninh Bình.

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Đồng chí Trần Nhật Tân phát biểu tại cuộc làm việc.

Đồng chí Trần Nhật Tân mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, phục vụ tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao.

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Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình trao quà lưu niệm cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh.
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Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Tĩnh trao quà lưu niệm cho đoàn công tác tỉnh Ninh Bình.

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