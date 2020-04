3 bộ sách khoa học đáng đọc

Hãy thử một lần đổi gu đọc sách với thể loại sách khoa học, chắc chắn bạn sẽ có những phút giây “ố, á” với lượng thông tin cực giật gân và thú vị trong sách.

Những câu hỏi lớn

Bộ sách đi lần lượt 4 chủ đề được quan tâm nhiều nhất: Vũ trụ, Tiến hóa, Toán học, Vật lý. Vẻ đẹp của Vật lý, Toán học, Tiến hóa hay Vũ trụ đều có thể đúc kết bằng một sự thật giản dị: “Đôi khi một đứa trẻ có thể đặt những câu hỏi mà không một vị giáo sư nào trả lời được”. Thực vậy, tìm kiếm “Các câu hỏi lớn” trong những lĩnh vực này cũng giống như mò kim đáy bể.

Bộ sách đề cập đến những vấn đề cơ bản trong khoa học tự nhiên và xã hội, nhưng vẫn khiến những bộ óc vĩ đại trong lịch sử đau đầu.

Nhưng dù chúng ta có thể trả lời đầy đủ tất cả những câu hỏi đó hay không, thì không phải mỗi câu hỏi này đều chạm tới một vấn đề nền tảng quan trọng trong nhận thức lẫn nỗ lực của chúng ta nhằm xác định tầm hiểu biết của mình trong Vật lý, Toán học, Tiến hóa hay Vũ trụ bao la hay sao?

Những cuốn sách Vật lý hay nhất của Michio Kaku

Còn bộ sách này sẽ là chuyến du hành vượt thời gian của bạn đọc. Hãy thắt dây an toàn, cùng Michio Kaku vượt thời gian và nín thở đón xem thế giới sẽ biến đổi ra sao trong 100 năm nữa.

Cuốn Vật lý của tương lai dựa trên tư liệu phỏng vấn hơn 300 nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Michio Kaku là giáo sư vật lý lý thuyết tại Đại học Thành phố New York. Không chỉ nổi tiếng với vai trò đồng sáng lập lý thuyết dây, ông còn được vinh danh là “người truyền thông cho khoa học” do có nhiều đóng góp trong việc đưa khoa học tới đại chúng. Nhiều tác phẩm của ông nằm trong bảng xếp hạng sách bán chạy nhất của nhiều tạp chí uy tín như The New York Times, The Washington Post .

Bộ sách “ Những cuốn Vật lý hay nhất của Michio Kaku ” gồm 3 cuốn: Vật lý và những điều tưởng chừng bất khả, Vật lý của tương lai, Tương lai nhân loại.

Dẫn nhập ngắn về khoa học

Bộ sách được trình bày bằng phong cách truyện tranh hài hước, dễ hiểu.

Trong khi đó, bộ sách “ Dẫn nhập ngắn về khoa học ” gồm 9 cuốn xứng đáng là sách gối đầu giường cho độc giả muốn truy cập nhanh chóng vào kho dữ liệu khoa học khổng lồ của nhân loại. Khai thác thông tin khoa học khách quan từ những nguồn xác tín và sử dụng phong cách truyện tranh hài hước. Bộ sách này sẽ mở ra con đường sáng rõ nhất để tìm đến những ý tưởng khoa học đột phá của nhân loại.

Bộ sách gồm 9 cuốn với 9 chủ đề: Tiến hóa, Thời gian, Tâm lý học tiến hóa, Di truyền học, Di truyền biểu sinh, Stephen Hawking, Vô hạn, Trí tuệ nhân tạo, Vật lý hạt.

