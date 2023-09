Bệnh nhân ung thư được chẩn đoán sớm với mô hình AI thị giác lớn nhất thế giới

Các bệnh nhân ung thư sẽ được chẩn đoán sớm với mô hình AI thị giác lớn nhất thế giới đang được phát triển bởi Microsoft và Paige, công ty chuyên giải pháp số hoá y tế.

Microsoft thông báo đang hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ chẩn đoán bệnh lý kỹ thuật số Paige để xây dựng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) hình ảnh lớn nhất thế giới trong phát hiện bệnh ung thư.

Mô hình AI này được đào tạo dựa trên hàng tỷ hình ảnh dữ liệu, có khả năng xác định các bệnh ung thư phổ biến hoặc hiếm gặp vốn rất khó chẩn đoán.

Các nhà nghiên cứu hi vọng hệ thống có thể giảm tải cho các bác sĩ đang vật lộn với tình trạng thiếu nhân lực và số ca bệnh ngày càng tăng.

Theo quy trình không hề thay đổi trong hơn 150 năm qua, để phát hiện ung thư, các nhà nghiên cứu bệnh học thường kiểm tra một mảnh mô trên phiến kính hiển vi. Đây là phương pháp thử đúng, song nếu các bác sĩ bỏ sót điều gì đó, bệnh nhân có thể gánh hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, Paige đang nỗ lực số hoá quy trình làm việc của các nhà nghiên cứu bệnh học, nhằm cải thiện độ chính xác và hiệu quả trong chuyên ngành này.

Các bác sĩ làm việc trên mô hình AI do Paige và Microsoft hợp tác phát triển. Ảnh: CNBC.

Đến nay, công ty đã nhận được sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm đối với công cụ FullFocus, cho phép bác sĩ kiểm tra các bản kính kỹ thuật số trên màn hình thay vì dựa vào kính hiển vi. Paige cũng xây dựng một mô hình AI giúp xác định ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư tuyến tiền liệt.

Paige là công ty duy nhất đến nay có sự đồng ý cùa FDA trong sử dụng AI làm công cụ chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt. CEO Andy Moye cho biết điều này có thể một phần do các rào cản liên quan chi phí lưu trữ và thu thập dữ liệu.

Việc số hoá một slide đơn nhất có thể tiêu tốn hơn một gigabyte dung lượng lưu trữ, dẫn đến cơ sở hạ tầng và chi phí thu thập dữ liệu trên quy mô lớn tăng vọt nhanh chóng. Khó khăn này tạo ra thách thức với các hệ thống y tế nhỏ hơn, đó là lý do tại sao các trung tâm giàu có thường là những nơi duy nhất đủ năng lực đầu tư cho chẩn đoán bệnh lý kỹ thuật số.

CEO Andy Moye cho biết, Paige tách khỏi Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering ở New York vào năm 2017 và “có một lượng dữ liệu vô cùng phong phú”. Đó là lý do giúp công ty ngay từ đầu đã có thể xây dựng các giải pháp do AI hỗ trợ của riêng mình. Để dễ hình dung, Paige có dữ liệu nhiều gấp 10 lần tổng số các chương trình, phim hiện có trên nền tảng Netflix.

Quy mô lớn chưa từng có

Hiện startup này đang sử dụng cơ sở hạ tầng siêu máy tính và lưu trữ đám mây của Microsoft để phát triển mô hình AI tiên tiến mới.

Sản phẩm đầu tiên của Paige được đào tạo trên 1 tỷ hình ảnh từ 500.000 slide bệnh lý, nhưng mô hình đang hợp tác với gã khổng lồ phần mềm “sẽ có quy mô lớn hơn bất kỳ mô hình nào hiện có”. Nó sẽ dựa trên 4 triệu slide bệnh lý để chẩn đoán ung thư phổ biến và hiếm gặp.

“Trước khi ChatGPT xuất hiện, không ai thực sự hiểu điều này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào. Tôi cho rằng các bệnh nhân ung thư trong tương lai cũng sẽ như vậy”, Moye nói. “Đây là khoảnh khắc mang tính đột phá trong chữa trị loại bệnh này”.

Desney Tan, Phó Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Microsoft Health Futures, cho hay cơ sở hạ tầng của nhà sản xuất Windows là thành phần quan trọng trong quan hệ đối tác và công ty đang thúc đẩy phát triển thuật toán có khả năng phát hiện chẩn đoán bệnh mới.

“Chúng tôi coi công nghệ AI có vai trò tương tự như các công cụ, giống như ống nghe hay máy X-quang mà con người có thể tận dụng”, Tan khẳng định.

Paige và Microsoft đã xuất bản một bài báo về mô hình AI thị giác với sự hợp tác của Đại học Cornell. Báo cáo cho thấy tác động định lượng của thuật toán mới vượt trội hơn bất kỳ mô hình nào đang được xây dựng trong giới học thuật hiện nay.

Tuy nhiên, Paige còn phải mất nhiều năm trước khi tung ra mô hình này như một sản phẩm thương mại, gồm cả việc thử nghiệm kỹ lưỡng, cũng như hợp tác với cơ quan quản lý để đảm bảo nó an toàn và chính xác.

Theo VNN