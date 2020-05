Israel phát hiện đồng tiền cổ bằng đồng 1.900 năm tuổi tại Jerusalem

Một mặt của đồng tiền khắc họa tiết các chùm nho, cùng dòng chữ bằng ngôn ngữ Hebrew cổ với ý nghĩa “năm thứ hai của Israel tự do.” Mặt còn lại khắc họa tiết cây cọ và dòng chữ “Jerusalem.”

Đồng tiền cổ có niên đại 1.900 năm được phát hiện tại Jerusalem. (Nguồn: City of David Archive)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) ngày 11/5 thông báo các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện một đồng tiền hiếm bằng đồng, có niên đại 1.900 năm trước đây tại thành phố cổ Jerusalem.

IAA cho biết đồng tiền trên được phát hiện gần Núi Đền và di chỉ khảo cổ Thành phố David. Đồng tiền này được đúc từ thời kỳ nổi dậy Bar-Kochba của người Do Thái chống Đế quốc La Mã ở Judea (khu vực hiện nay thuộc miền Bắc Israel).

Một mặt của đồng tiền khắc họa tiết các chùm nho, cùng dòng chữ bằng ngôn ngữ Hebrew cổ với ý nghĩa “năm thứ hai của Israel tự do.” Mặt còn lại khắc họa tiết cây cọ và dòng chữ “Jerusalem.”

Theo giới chuyên gia, cho đến nay đây là đồng tiền cổ duy nhất được phát hiện tại thành phố này có khắc dùng chữ “Jerusalem.”

Các nhà khảo cổ cho rằng có thể một người lính La Mã đã tìm thấy đồng tiền trong những trận đánh tại Israel và nhặt mang về doanh trại ở Jerusalem làm vật kỷ niệm.

Cuộc nổi dậy Bar-Kochba diễn ra năm 132 sau Công nguyên sau khi Hoàng đế La Mã Hadrian tuyên bố thành lập thuộc địa Aelia Capitolina trên đống đổ nát của thành Jerusalem bị phá hủy năm 70 sau Công nguyên trong cuộc chiến tranh Do Thái-La Mã lần thứ nhất.

Cuộc nổi dậy kéo dài khoảng 5 năm, gây nhiều thương vong cho quân viễn chinh La Mã, buộc người La Mã phải huy động những đội quân lớn trên toàn đế quốc.

Cuộc nổi dậy kết thúc bằng việc hàng trăm ngôi làng của người Do Thái bị phá hủy, nhưng Bar Kochba đã trở thành vị anh hùng trong lịch sử Do Thái và được tôn vinh hằng năm vào ngày lễ Lag Baomer của người Do Thái.

Năm nay, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 12/5.

