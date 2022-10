NASA sắp thử nghiệm máy bay siêu thanh sau 75 năm

Máy bay X-59 hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới trong ngành hàng không với khả năng bay ở tốc độ siêu thanh và tạo ít tiếng ồn hơn hẳn máy bay Concorde.

Máy bay X-59 của NASA sẽ hoạt động sớm nhất vào năm 2023. Ảnh: Lockheed Martin

Các chuyên gia hàng không trong nhiệm vụ Quesst của NASA đang tìm cách vượt qua rào cản âm thanh một lần nữa theo cách có thể giúp mọi hành khách di chuyển nhanh như phi công lái máy bay siêu thanh X-1, Tech Times đưa tin. Để đánh giá khả năng giảm ồn của công nghệ mới, NASA sẽ sử dụng hệ thống cảm biến để đo tiếng ồn từ dưới mặt đất. Theo kế hoạch, X-59 sẽ sẵn sàng bay vào đầu năm 2023.

Catherine Bahm, kỹ sư hàng không ở Trung tâm bay Armstrong của NASA tại California là quản lý dự án thử nghiệm bay với tiếng nổ siêu thanh thấp. Đội của cô chịu trách nhiệm thiết kế và chế tạo X-59, máy bay thử nghiệm nòng cốt trong nhiệm vụ Quesst. Thông qua Quesst, NASA lên kế hoạch chứng minh X-59 có thể bay nhanh hơn âm thanh mà không tạo ra tiếng nổ siêu thanh ầm ỹ từng khiến bay siêu thanh phía trên mặt đất bị cấm vào năm 1973.

Kế hoạch bao gồm lái X-59 qua một số cộng đồng dân cư để khảo sát mọi người phản ứng như thế nào với tiếng nổ siêu thanh êm hơn mà phương tiện tạo ra. Phản ứng của họ sẽ được chia sẻ với các nhà làm luật để họ cân nhắc những quy định mới nhằm dỡ bỏ lệnh cấm. Đó sẽ là một cột mốc lịch sử, có khả năng mở ra kỷ nguyên mới trong hàng không, khi các hành khách có thể lên máy bay phản lực siêu thanh vào giờ ăn sáng ở Los Angeles để thưởng thức bữa trưa ở New York.

Vào ngày 14/10/1947, một nhóm nhà nghiên cứu đến từ Ủy ban Cố vấn Hàng không Quốc gia Mỹ (NACA), tổ chức tiền thân của NASA, là những người đầu tiên nghe âm thanh phát ra từ máy bay tên lửa Bell X-1 bay nhanh hơn vận tốc âm thanh. Tổng thống John F. Kennedy đề xuất dự án bay siêu thanh vào năm 1963. Sau đó, Mỹ dừng dự án này năm 1971 và cấm bay siêu thanh trên đất liền năm 1973.

Tuy nhiên, nghiên cứu về bay siêu thanh vì cả mục đích khoa học và quân sự vẫn tiếp tục. Nối tiếp X-1, dòng máy bay X không ngừng bay cao hơn và xa hơn. Máy tính ngày càng cao cấp và đường hầm gió giúp giới chuyên gia tăng cường hiểu biết. Các nhà nghiên cứu cũng hiểu rõ hơn máy bay tạo ra tiếng nổ siêu thanh như thế nào và tập trung chú ý vào việc giảm cường độ tiếng nổ thông qua điều chỉnh hình dáng máy bay.

Máy bay X-59 được thiết kế có thể bay chở khách ở tốc độ 1.700 km/h (gấp gần 1,4 lần tốc độ âm thanh) và đạt tầm bay 16,8 km so với mặt đất. Với tốc độ này, phi cơ chỉ mất 3 giờ để bay từ London tới New York. Công nghệ giảm ồn mới được kỳ vọng giúp X-59 bay vượt tốc độ âm thanh với mức áp sất âm chỉ ở ngưỡng 60 dBA, thấp hơn rất nhiều so với các dòng máy bay siêu thanh khác như Concorde. Bên cạnh đó, phi cơ còn được thiết kế cho phép ngăn “tiếng nổ siêu thanh” - hiện tượng sóng xung kích bị kích hoạt và phát nổ khi các vật thể chuyển động nhanh hơn âm thanh va đập vào không khí.

Theo VNE