Nhật Bản phát triển thuốc giúp kích thích răng mọc trở lại

Một nhóm các nhà khoa học người Nhật Bản đang nghiên cứu phát triển một loại thuốc giúp kích thích răng mọc trở lại.

Nếu thành công, loại thuốc này sẽ được tung ra thị trường vào khoảng năm 2030 và khi đó sẽ là loại thuốc đầu tiên trên thế giới có công dụng như vậy.

Theo dự kiến của nhóm các nhà khoa học thuộc công ty khởi nghiệp Toregem Biopharma Co. do Đại học Kyoto thành lập, các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên người lớn khỏe mạnh sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 7/2024, nhằm xác nhận mức độ an toàn của thuốc.

Trước đó, năm 2018, nhóm đã thành công trong giai đoạn thử nghiệm trên chuột và chồn sương. Các kết quả cho thấy loại thuốc này đã giúp kích thích việc mọc răng mới ở hai loài động vật gặm nhấm nói trên. Chồn sương là loài động vật có cả răng sữa và răng vĩnh viễn tương tự như con người.

Ngoài răng sữa và răng vĩnh viễn, hầu hết mọi người đều có “chồi răng” vốn có thể phát triển thành răng mới. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp chồi răng không phát triển và sau đó biến mất. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã phát triển một loại thuốc kháng thể có tác dụng ức chế protein ngăn chặn sự phát triển của răng. Ngoài ra, loại thuốc này giúp kích thích sự phát triển của chồi răng.

Ngoài ra, từ năm 2025, nhóm nghiên cứu có kế hoạch tiến hành thử nghiệm lâm sàng loại thuốc này đối với trẻ em từ 2 - 6 tuổi mắc chứng thiếu răng bẩm sinh do di truyền hoặc do các yếu tố khác. Được biết, những trẻ bị dị tật thiếu răng bẩm sinh sẽ lớn lên mà bị thiếu một số răng hoặc toàn bộ răng tự nhiên. Những trường hợp như vậy sẽ được tiêm một liều thuốc trong giai đoạn thử nghiệm nói trên để kích thích răng mọc trở lại.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học hy vọng có thể sử dụng loại thuốc này trong tương lai đối với những người trưởng thành bị mất răng do sâu răng.

Ông Katsu Takahashi, đồng sáng lập công ty Toregem Biopharma, cho rằng, tình trạng mất răng ở trẻ em có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương hàm.

Các dị tật bẩm sinh về răng là căn bệnh phổ biến ở con người, ảnh hưởng đến 1% dân số trên toàn thế giới. Những người bị chứng mất răng bẩm sinh anodontia đều không có răng tự nhiên vì khiếm khuyết trong quá trình phát triển. Căn bệnh này thường xuất hiện cùng với các tình trạng di truyền khác, chẳng hạn như chứng loạn sản ngoài da (khiếm khuyết của tóc, móng tay, răng, da và các tuyến). Phương pháp điều trị phổ biến bao gồm lắp răng giả và trồng nha khoa.

Tình trạng mất răng tự nhiên sẽ cản trở các kỹ năng cơ bản như nhai, nuốt và nói từ khi còn nhỏ. Điều đó có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển của một đứa trẻ. Ông Katsu hy vọng loại thuốc nói trên sẽ là chìa khóa để giải quyết những vấn đề như vậy.

Bằng cách phát triển một loại thuốc kháng thể trung hòa ngăn chặn hoạt động của USAG-1, nhóm của Takahashi đã khiến răng mọc lại ở chuột và chồn sương. Các kết quả đầy hứa hẹn này đã được công bố trên tạp chí khoa học Nature vào năm 2021, thu hút sự chú ý của cộng đồng khoa học toàn cầu.

Các nhà quan sát bình luận rằng, thuốc mọc lại răng sẽ là một cuộc cách mạng, cung cấp giải pháp thay thế cho những người bị mất răng do sâu răng hoặc bệnh răng miệng nghiêm trọng.

Tin liên quan: Khó thở nhiều năm, người đàn ông phát hiện răng mọc trong mũi Một người đàn ông bị khó thở trong nhiều năm đã đến bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra một chiếc răng mọc trong mũi của anh.

Theo VTV