Thêm hơn 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca về Việt Nam

Lô vaccine này nằm trong hợp đồng đặt mua 30 triệu liều vaccine Covid-19 giữa VNVC và AstraZeneca.

Thêm hơn 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca được đưa về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sáng nay. Ảnh: N.L.

Sáng 23/7, thêm hơn 1,2 triệu liều vaccine AstraZeneca được đưa về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Đây là lần giao vaccine thứ năm và cũng là lô hàng lớn nhất từ trước đến nay theo hợp đồng giữa VNVC và AstraZeneca.

Hiện, hợp đồng này đã mang về cho Việt Nam hơn 3,1 triệu liều, tương đương khoảng 37% tổng lượng vaccine AstraZeneca trong nước.

Tính thêm cả 1,2 triệu liều vaccine vừa về Việt Nam, từ tháng 2 đến ngày 23/7, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 11,5 triệu liều, gồm vaccine AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer/BioNTech, Moderna, Vero Cell.

Trong đó, 2,5 triệu liều vaccine Astrazeneca do COVAX Facility hỗ trợ; hơn 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tặng thông qua COVAX; gần 4 triệu liều vaccine do các nước tặng, hơn 3,1 triệu liều đặt mua thông qua Công ty VNVC, hơn 194.000 liều vaccine đặt mua của Pfizer/BioNTech.

Theo dự kiến, ngày 25/7, 3 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ hỗ trợ thông qua cơ chế COVAX sẽ về Việt Nam. Và đến ngày 30/7, Việt Nam sẽ nhận thêm 1,6 triệu liều Astrazeneca.

Theo Zing