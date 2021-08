Trái đất vừa trải qua tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử

Tháng 7 thường là tháng nóng nhất trong năm trên toàn cầu, nhưng tháng 7/2021 đã vượt lên trên hết và trở thành tháng nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thế giới.

Thông tin nói trên đã được đưa ra trong bản báo cáo khí hậu của Cục Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ. Điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Theo Cục Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ, nhiệt độ bề mặt trái đất kết hợp nhiệt độ bề mặt đại dương và đất liền trong tháng 7 vừa qua cao hơn 0,93 độ C so với nhiệt độ trung bình là 15,7 độ C của thế kỷ 20, khiến tháng 7 năm nay trở thành tháng nóng nhất trong 142 năm ghi nhận nhiệt độ trên toàn cầu.

Các kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2016 và lặp lại vào năm 2019 và 2020. Báo cáo khí hậu của Cục Đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ cũng cho biết “rất có khả năng” năm 2021 sẽ nằm trong top 10 năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Theo VTV.vn