Trao giải Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh 2022

Dự án ứng dụng chuyển đổi số trong việc xây dựng nền tảng maketing cho doanh nghiệp của tác giả Nguyễn Văn Hiếu (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) đã xuất sắc giành giải nhất Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Ngày 24/12, Sở KH&CN - Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức vòng chung kết và lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

Các dự án tham gia cuộc thi năm nay phần lớn đã có sản phẩm thực tế.

Sau hơn 3 tháng phát động, Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh nhận được 25 ý tưởng, dự án khởi nghiệp đăng ký dự thi trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Để lựa chọn những ý tưởng một cách khách quan, chính xác và chất lượng cao, Ban Tổ chức đã thành lập hội đồng giám khảo chấm thi đánh giá vòng sơ khảo. Trải qua vòng chấm loại và cố vấn hoàn thiện dự án, Ban Tổ chức chọn ra 10 dự án, ý tưởng có điểm cao nhất vào chung kết cuộc thi.

Giám đốc Sở KH&CN Bùi Quang Hoàn: Sở KH&CN, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tiếp tục đồng hành với các tác giả, nhóm tác giả trong việc hiện thực hóa các ý tưởng dự án tham gia cuộc thi và khâu nối, kết nối các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, nguồn đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

Tại vòng chung kết, các tác giả, nhóm tác giả lần lượt thuyết trình tổng quan về dự án và trả lời các câu hỏi liên quan của ban giám khảo. Với tinh thần nghiêm túc, khách quan, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 10 giải cho các dự án.

Đại diện Cục Phát triển và doanh nghiệp KHCN, Bộ KH&CN, lãnh đạo Sở KH&CN trao giải nhất cuộc thi cho tác giả Nguyễn Văn Hiếu.

Theo đó, dự án ứng dụng chuyển đổi số trong việc xây dựng nền tảng maketing cho doanh nghiệp của tác giả Nguyễn Văn Hiếu (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) đã xuất sắc giành giải nhất.

Ban Tổ chức cuộc thi và đại diện lãnh đạo các đơn vị trao giải nhì...

Các giải nhì được trao cho 2 dự án: Sản xuất thịt gà mát thương hiệu Công ty CP Nguyệt Quang của tác giả Nguyễn Thị Nguyệt (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) và lưỡi cưa Phong Hoa của tác giả Nguyễn Minh Phong (xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

... giải ba...

Giải ba cuộc thi thuộc về: Dự án sản xuất nem chua Hoài Võ và giò me Hoài Võ của tác giả Võ Thị Hoài (xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc); dự án Gypo của tác giả Lê Xuân Thẩm (xã Phú Phong, huyện Hương Khê) và Nguyễn Bính Khiêm (Trường Đại học Vinh); dự án xà phòng Ngọc An của tác giả Nguyễn Thị Nga (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) và Trần Thái Toàn (phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh).

... và giải khuyến khích cho các tác giả.

Giải khuyến khích thuộc về: Dự án HT Media – Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Tĩnh về truyền thông maketting online của tác giả Lê Minh Tuấn (Công ty HT Media, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh); dự án câu lạc bộ gia sư Trường Đại Học Hà Tĩnh của tác giả Phan Thị Yến Nhi, Nguyễn Yến Nhi (Trường Đại học Hà Tĩnh); dự án mô hình “Kinh doanh và phát triển thương hiệu ruốc rươi Lam Hồng” của tác giả Nguyễn Ngọc Đô (xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân); dự án kinh doanh bánh thạch rau câu trên nền tảng công nghệ số của tác giả Trần Lê Gia Bảo, Trần Lê Bảo Thy - Trường THPT Nguyễn Công Trứ (huyện Nghi Xuân).

