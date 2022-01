WHO kêu gọi cải tiến các vaccine ngừa COVID-19 để chống biến thể

Nhóm cố vấn kỹ thuật WHO cho biết các thành phần trong các loại vaccine hiện nay sẽ cần được cải tiến nhằm chống các biến thể trong đó có Omicron và các biến thể khác có thể xuất hiện trong tương lai.

Nhân viên y tế tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 cho người dân. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/1, các chuyên gia thuộc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng các vaccine ngừa COVID-19 đang được sử dụng hiện nay sẽ cần được nâng cấp để đảm bảo phòng chống được những biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có Omicron.

Trong một tuyên bố, Nhóm cố vấn kỹ thuật của WHO về thành phần vaccine ngừa COVID-19 , cho biết các thành phần trong các loại vaccine hiện nay sẽ cần được cải tiến nhằm để đảm bảo rằng các vaccine này tiếp tục tạo ra sự bảo vệ (theo như mức khuyến nghị của WHO) trước sự lây nhiễm và mắc bệnh do các biến thể, trong đó có Omicron và các biến thể khác có thể xuất hiện trong tương lai.

Trước đó, cùng ngày, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO , ông Hans Kluge, cảnh báo hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 2 tháng tới nếu tốc độ lây lan duy trì như hiện nay.

Theo cách phân chia của WHO, khu vực châu Âu gồm 53 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có một số nước ở vùng Trung Á.

Ông Kluge lưu ý rằng 50 nước trong số này đã xác nhận xuất hiện các ca nhiễm biến thể Omicron.

Tính đến ngày 10/1, có 26 quốc gia trong số này đã ghi nhận hơn 1% dân số mắc COVID-19 mỗi tuần. Chỉ riêng trong tuần đầu tiên của năm 2022, khu vực châu Âu ghi nhận hơn 7 triệu ca mới, tăng hơn gấp đôi trong vòng 2 tuần.

Theo tốc độ lây lan hiện nay, Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) dự báo hơn 50% dân số châu Âu sẽ nhiễm biến thể Omicron trong 6-8 tuần tới.

