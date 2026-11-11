Lộ đường dây 1,27 triệu bình chữa cháy giả từ một khách hàng

Ngày 11/11, TAND Hà Nội dự kiến xét xử 9 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán bình chữa cháy giả và đưa, nhận hối lộ để hợp thức hóa kết quả kiểm định chất lượng.

Vụ án bắt nguồn từ trình báo của ông Long, người mua 180 bình chữa cháy nhãn hiệu Dragon với giá hơn 63 triệu đồng nhưng phát hiện chúng không có khả năng dập lửa. Kết quả kiểm định của công an xác định hàm lượng chất chữa cháy trong các sản phẩm chỉ đạt 2-6%, trong khi tiêu chuẩn yêu cầu từ 90% trở lên.

Từ manh mối này, cơ quan điều tra làm rõ đường dây sản xuất hàng giả có sự tham gia của người Trung Quốc, cùng hành vi đưa, nhận hơn 17 tỷ đồng để các sản phẩm kém chất lượng được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn.

Hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả được bán ra thị trường

Theo cáo trạng, từ năm 2019, Đặng Quốc Hoàng cùng Nguyễn Thị Kim Ngân (hiện trốn truy nã, điều hành Công ty Vietlink) hợp tác với Công ty Long Thành của Trung Quốc nhập khẩu bột chữa cháy kém chất lượng, vỏ bình và linh kiện về lắp ráp tại Việt Nam.

Đồng Lượng (quốc tịch Trung Quốc, nhân viên Công ty Long Thành) được đối tác cử sang trực tiếp giám sát nhà máy, quản lý công nhân.

Cuối năm 2024, dây chuyền được chuyển nhượng cho Công ty An Phú do Phùng Hữu Lợi làm giám đốc. Doanh nghiệp này tiếp tục sản xuất bình chữa cháy giả nhãn hiệu Dragon và nhận gia công sản phẩm mang nhãn hiệu 990.

Cơ quan tố tụng xác định Vietlink đã bán hơn một triệu bình bột Dragon giả, thu về trên 344 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận dây chuyền, An Phú tiêu thụ thêm 226.568 sản phẩm cùng nhãn hiệu, doanh thu 118 tỷ đồng, và 1.392 bình giả nhãn hiệu 990, thu 560 triệu đồng.

Tổng cộng, hơn 1,27 triệu bình chữa cháy giả được đưa ra thị trường thông qua hệ thống đại lý kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Hoàng, Lợi và Đồng Lượng bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Bị cáo Đặng Quốc Hoàng. Ảnh: ANTV

Chi 17 tỷ đồng để được cấp giấy kiểm định

Để số hàng kém chất lượng được dán tem, bán ra thị trường, Ngân bị cáo buộc thỏa thuận đưa tiền cho Phạm Đức Cảnh, khi đó là Giám đốc Trung tâm PCCC 4/10 thuộc Công an TP HCM.

Cảnh nhờ người quen là Phạm Thị Hương đứng tên thành lập Công ty Phương Nam, đồng thời thuê Đặng Kim Tựu, người có chuyên môn phòng cháy chữa cháy, làm Trưởng phòng kỹ thuật để thực hiện việc kiểm định theo chỉ đạo.

Mức hối lộ được thỏa thuận là 8.000-10.000 đồng cho mỗi bình bột chữa cháy kém chất lượng và 3.000-5.000 đồng cho một phụ kiện.

Nhận tiền, Cảnh chỉ đạo Hương và Tựu cho nhân viên lấy mẫu sai quy trình, lập khống kết quả thử nghiệm để cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn.

VKS xác định Ngân đã chi hơn 17 tỷ đồng hối lộ. Trong đó, Cảnh hưởng lợi gần 15 tỷ, Hương 2,2 tỷ đồng và chia lại cho Tựu 160 triệu đồng.

Cả ba bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

302 giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị được lập khống

Quá trình điều tra còn phát hiện sai phạm tại khâu hiệu chuẩn máy móc thử nghiệm của Công ty Phương Nam.

Cảnh thuê Nguyễn Đức Trung, Phó trưởng phòng thuộc Viện Đo lường Việt Nam, thực hiện việc hiệu chuẩn thiết bị. Dù biết máy móc không đạt chuẩn, Trung vẫn bị cáo buộc thông đồng với Nguyễn Khắc Toàn và Đinh Xuân Các, thuộc Công ty TechBoss, lập hồ sơ khống mà không kiểm tra thực tế.

Từ cuối năm 2022 đến năm 2024, TechBoss cấp khống 302 giấy chứng nhận hiệu chuẩn thiết bị cho Công ty Phương Nam, xuất 8 hóa đơn giá trị gia tăng, thu tổng cộng 353 triệu đồng.

Trung, Toàn và Các bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Cơ quan điều tra ghi nhận các bị cáo và gia đình đã giao nộp tiền hưởng lợi bất chính, tiền nhận hối lộ để khắc phục hậu quả. Cáo trạng nêu các khoản gồm 14,5 tỷ đồng của Cảnh, hơn 8,1 tỷ đồng của Hương và 3,44 tỷ đồng của Hoàng.

Riêng Ngân đang bỏ trốn và bị truy nã. Do người này còn có dấu hiệu đưa tiền cho một số cá nhân tại các cơ quan quản lý nhà nước, nhà chức trách tách phần liên quan để tiếp tục điều tra.

Các tài liệu về Công ty Long Thành của Trung Quốc cũng được tách ra do chưa có kết quả ủy thác tư pháp quốc tế.