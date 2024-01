Cảnh sát biển ra khơi đón tết

Tạm gác lại niềm riêng, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1, đóng tại xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) lên tàu ra khơi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Tàu CSB 3005, thuộc Hải đội 102 ra khơi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Ba hồi còi tàu dài chào cảng xé ngang màn đêm đang đắm chìm trong mịt mù sương giá lạnh của tiết trời đầu xuân. Đúng 4 giờ sáng, tàu CSB 3005, thuộc Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 hiên ngang rẽ sóng dòng Lam xuôi theo luồng Cửa Hội tiến thẳng ra biển, bắt đầu cho một hành trình dài làm nhiệm vụ trực sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển, đảo dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chuyến đi biển lần này, các chiến sĩ tàu CSB 3005 sẽ phải vượt qua hải trình hơn 150 hải lý liên tục, trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng gió cấp 5, cấp 6 biển động mạnh để đến được địa điểm trực. Hàng ngày các anh sẽ phải tuần tra, kiểm soát phòng chống các loại tội phạm trên biển trong thời gian từ 45 - 60 ngày đêm với muôn vàn sự khó khăn, vất vả.

Để không khí những ngày tết trên biển trở nên ấm cúng, thân thuộc, giúp cho cán bộ, chiến sĩ vơi đi cảm giác nhớ nhà, công tác chuẩn bị đón xuân được cấp ủy, chỉ huy đơn vị rất quan tâm và chỉ đạo tổ chức thực hiện rất chu đáo, tỉ mỉ.

Các chiến sĩ khéo léo gói chiếc bánh chưng hương vị tết

Ngay trước khi tàu rời bến, thực phẩm để bộ đội ăn tết gồm bánh chưng, thịt lợn, dưa hành, giò chả, hoa quả, kẹo mứt... đã được chuẩn bị đầy đủ trên tàu. Cùng với đó là những nhành mai, cành đào, lọ hoa, góp phần tô điểm cho không khí mùa xuân trên biển.

Giữa mênh mông biển trời, ngày tết có thể không đủ đầy như ở gia đình, nhưng với tình đồng chí, đồng đội đội ấm áp khiến mỗi con tàu thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của những người lính biển.

Cán bộ, chiến sĩ bằng sự khéo léo, sáng tạo đã tự tay trang trí phòng đón xuân thật đẹp, có bàn thờ Bác Hồ, có mâm ngũ quả, những dây kim tuyến lấp lánh sắc màu kết nối với chiếc đèn lồng rực rỡ sắc xuân...

Trên khoang tàu được các chiến sĩ trang trí với đậm nét truyền thống để đón xuân trên biển

Đón tết trên biển dường như đã trở nên quen thuộc với những người lính công tác lâu năm trên tàu. Với họ, từ nét mặt đến từng cử chỉ, hành động đều toát lên vẻ điềm tĩnh, cương nghị, chuẩn xác, nhưng đối với những chiến sĩ trẻ lần đầu tiên lên tàu thì không khỏi bỡ ngỡ và có chút bồi hồi, lo âu khi đón tết xa nhà.

Chiến sĩ Lâm Gia Huy, quê ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc chia sẻ: “Đây là chuyến công tác đầu tiên tôi thực hiện nhiệm vụ trực tết ngoài biển và cũng là năm đầu tiên tôi đón tết xa nhà. Cảm xúc lúc này đan xen thật khó tả, vừa hồi hộp lo âu nhưng cũng đầy rạo rực, phấn khích, mong được thực hiện nhiệm vụ để cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình vì sự bình yên của Tổ quốc để tất cả mọi người dân được đón tết thật đầm ấm, an vui bên gia đình”.

Lãnh đạo đơn vị tặng quà, động viên các chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thượng úy Nguyễn Tất Đô - Chính trị viên tàu CSB 3005 cho biết: “Dù đây là lần thứ 2 tôi đón tết trên biển, tuy nhiên trong lòng cũng không tránh khỏi nhiều bâng khuâng khi không được đón tết cùng gia đình, nhất là với đứa con thơ vừa mới biết gọi tên bố. Với tinh thần trách nhiệm, vinh dự tự hào cá nhân tôi cùng với cấp uỷ, chỉ huy tàu đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là chuẩn bị cho bộ đội về chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trước khi rời bến làm nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Hải đội 102 được sự ủy quyền của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành gặp gỡ, giao nhiệm vụ, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 3005 để kịp thời động viên, khích lệ các đồng chí an tâm công tác.

Cảnh sát biển Hải đội 102 ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Đoàn cơ sở, Hội Phụ nữ Hải đội 102 cũng được chỉ đạo triển khai việc nắm bắt tình hình mọi mặt để xây dựng kế hoạch thăm hỏi, giúp đỡ gia đình hậu phương của những đồng chí làm nhiệm vụ trên biển dịp tết năm nay.

Thiếu tá Nguyễn Doãn Hoàn – Hải đội trưởng Hải đội 102 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn xác định “Tàu là nhà, biển cả là quê hương”, canh giữ cho Tổ quốc không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Trong những dịp tết đến, xuân về, trách nhiệm của chúng tôi càng nặng nề hơn. Bởi, đó là thời khắc quan trọng, nhạy cảm nên tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải hết sức cảnh giác, nêu cao tinh thần chiến đấu luôn sẵn sàng để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển. Qua đó, góp phần cùng các lực lượng bảo vệ an ninh, an toàn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc để người dân được hưởng trọn không khí an bình, hạnh phúc của ngày xuân”.

Một mùa xuân mới lại về, những người chiến sỹ cảnh sát biển mang trên mình trọng trách thiêng liêng “Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân” nơi tuyến đầu Tổ quốc. Những người lính chấp nhận xa quê, gác lại những tình cảm riêng tư và luôn lạc quan để vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió góp phần làm nên những mùa xuân bình yên cho đất nước.

Hữu Trung - Văn Thiệu