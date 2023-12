Đại tá Trần Văn Lợi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần triển khai tốt công tác vận động, tập hợp hội viên theo đúng tôn chỉ, mục đích; từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của hội.

Đại biểu tham dự đại hội.

Chiều 15/12, tại hội trường Công an tỉnh đã diễn ra Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự đại hội có Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Trung tướng Đặng Xuân Loan - Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và gần 140 đại biểu đại diện cho 1.214 hội viên Câu lạc bộ (CLB) Công an hưu trí Hà Tĩnh.

Đại hội đã nghe Đại tá Nguyễn Văn An - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo hoạt động của CLB Công an hưu trí tỉnh Hà Tĩnh từ năm 2018 đến nay. CLB Công an hưu trí tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1403/QĐ-CAT/PX13 ngày 2/11/2017 của Công an tỉnh. Sau hơn 4 năm hoạt động, ngày 10/9/2022, CLB Công an hưu trí tỉnh đã tiến hành Đại hội CLB nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến nay, CLB Công an hưu trí tỉnh Hà Tĩnh đã có 1.214 hội viên, hoạt động tại 13 CLB công an hưu trí các huyện, thành phố, thị xã.

Đại tá Nguyễn Văn An - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh báo cáo hoạt động của CLB Công an hưu trí tỉnh từ năm 2018 đến nay.

Các CLB luôn duy trì được chế độ sinh hoạt theo định kỳ, mỗi năm 2 lần. Tích cực tham gia vào các phong trào tại địa phương, như: phối hợp với cơ sở tham gia giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; hiến đất và nhiều tài sản trên đất để xây dựng nông thôn mới... Ngoài ra, các CLB đã phối hợp với công an cấp huyện thực hiện tốt chế độ đối với hội viên theo quy định; quan tâm thăm hỏi hội viên và thân nhân hội viên trong lúc đau ốm, gặp khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, CLB Công an hưu trí tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế như: kinh phí hoạt động còn hạn chế chủ yếu là nguồn do hội viên đóng góp, các CLB chưa có nhiều hoạt động nổi bật trong các phong trào ở địa phương, cơ sở; một số hội viên tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ, ý thức trách nhiệm đối với các hoạt động của CLB chưa cao...

Tại đại hội, đại diện Sở Nội vụ đã công bố quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Hội Cựu CAND Việt Nam, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Công an tỉnh về lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quyết định thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh.

Việc thành lập Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh có ý nghĩa quan trọng, nhằm kế thừa và phát huy kết quả các tổ chức Công an hưu trí của tỉnh. Hội sẽ là nơi tập hợp, đoàn kết hội viên các thế hệ cựu CAND tại tỉnh Hà Tĩnh để động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND.

Tại đại hội, Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh đã đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm: Kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp hội, sớm ổn định tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả; xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, quy chế hoạt động phù hợp với từng cấp hội; tiếp tục tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo định hướng hoạt động của Hội Cựu CAND Việt Nam và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh...

Chủ tịch Hội Người Cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đại hội đã bầu ra 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội. Ban Chấp hành hội đã họp phiên đầu tiên và bầu ra 11 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra.

Đại tá Trần Văn Lợi - nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau đại hội, Ban Chấp hành Hội Cựu CAND tỉnh Hà Tĩnh cần nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội và hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của tỉnh để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ. Làm tốt công tác vận động các cựu CAND tham gia Hội ở cơ sở để xây dựng tổ chức hội lớn mạnh. Động viên các đồng chí cựu CAND về nghỉ hưu ở cơ sở tiếp tục tham gia các nhiệm vụ khi được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân giao để góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CAND. Trung tướng Đặng Xuân Loan Ủy viên BTV Hội Cựu CAND Việt Nam Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh một số dung tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Hội Cựu CAND tỉnh khẩn trương kiện toàn tổ chức hội. Đảng ủy Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, các thành ủy, huyện ủy để chỉ đạo, hướng dẫn, thành lập hội ở địa phương. Triển khai tốt công tác vận động, tập hợp hội viên theo đúng tôn chỉ và mục đích; xây dựng Hội Cựu CAND tỉnh trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; từng bước nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của hội trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Ngoài ra, hội cần có các giải pháp linh hoạt, sáng tạo để hoạt động thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương, nhất là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt là phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả với hội cựu chiến binh các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội.

Các cấp hội và hội viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, phát huy kiến thức, tư duy, kinh nghiệm công tác, giáo dục truyền thống thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy lối sống mẫu mực, là tấm gương sáng giáo dục con cháu xây dựng lối sống văn hoá, tinh thần đoàn kết, luôn sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Đảng ủy Công an tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hội cựu CAND các cấp. Có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp hội tham gia xây dựng và giám sát, phản biện xã hội; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng mối quan hệ và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với hội nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của hội, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các đồng chí cựu CAND.

Văn Chung