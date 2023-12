Đảm bảo chất lượng tuyển quân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân ở Hà Tĩnh

Với sự nỗ lực và quyết tâm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, Công an Hà Tĩnh triển khai nhiều giải pháp, động viên thanh niên trong độ tuổi đăng ký nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Tĩnh tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân cho 331 thanh niên trên địa bàn, trong đó tuyển chọn 18 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Mùa tuyển quân năm 2024, Công an TP Hà Tĩnh được giao 18 chỉ tiêu tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND). Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND, ngay khi Công an tỉnh giao chỉ tiêu, Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, tuyển chọn công dân đến tất cả các xã, phường trên địa bàn.

Đơn vị đã thành lập Hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố tiến hành rà soát thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25, bảo đảm phẩm chất đạo đức, trình độ, lý lịch chính trị đáp ứng yêu cầu đề ra.

Công an thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên mạng xã hội, nhằm nâng cao nhận thức về quá trình rèn luyện, học tập, nhiệm vụ và chế độ chính sách công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Thượng úy Trần Văn Đại – Phó đội trưởng Đội Tổng hợp Công an TP Hà Tĩnh cho hay: Vào ngày 9/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP Hà Tĩnh tổ chức khám tuyển công dân theo lệnh gọi cho 331 thanh niên trên địa bàn để tuyển chọn 70 công dân nhập ngũ, trong đó có 18 công dân tham gia nghĩa vụ CAND.

Nhằm đảm bảo chất lượng tuyển quân, những thanh niên này đã được sơ tuyển qua cấp phường, xã nên đáp ứng khá tốt các tiêu chuẩn về sức khỏe, tuổi đời, trình độ văn hóa, phẩm chất, đạo đức.

Năm 2024, Nghi Xuân sẽ lựa chọn 110 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị được phân bổ và 19 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Năm 2024, Công an tỉnh được giao tuyển chọn 250 công dân tham gia nghĩa vụ CAND, trong đó, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 20 chiến sĩ; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động 65 chiến sĩ; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng 15 chiến sĩ và Công an tỉnh 150 chiến sĩ. Ngoài ra, còn có 26 trường hợp dự phòng.

Mùa tuyển quân 2024, huyện Hương Khê sẽ lựa chọn 21 thanh niên tham gia nghĩa vụ CAND.

Thượng tá Trần Thị Quỳnh Trang – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cho biết: Sau khi được duyệt chỉ tiêu, số lượng tuyển quân, đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc phân bổ chỉ tiêu cho công an các huyện, thị xã, thành phố từ sớm để chủ động lựa chọn, đề xuất những công dân ưu tú thực hiện nghĩa vụ CAND.

Đơn vị thường xuyên trao đổi, làm việc với công an địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh để từ đó bảo đảm số lượng, chất lượng tân binh năm 2024.

Nhiều thanh niên ở Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ CAND.

Phòng Tổ chức cán bộ và công an các địa phương cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tuyển chọn công dân theo đúng quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ và công bằng với mục tiêu tuyển chọn những công dân đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, tiêu chuẩn về chính trị và trình độ học vấn.

Các đơn vị tập trung tuyên truyền về quyền lợi và trách nhiệm của công dân để người dân, đặc biệt là công dân trong độ tuổi nhập ngũ nâng cao nhận thức, tự nguyện đăng ký, vận động người thân đủ tiêu chuẩn đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm của bản thân đối với đất nước. Đồng thời, cũng là cơ hội để công dân được rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp đảm bảo an ninh trật tự, tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước và xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhân dân dành cho các thế hệ thanh niên Việt Nam.

“Từ sự cổ vũ, khích lệ, nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong số này, có không ít công dân trình độ đại học, cao đẳng hoặc đã có công việc ổn định nhưng vẫn hăng hái đăng ký thực hiện nghĩa vụ CAND. Hiện nay, các đơn vị cấp huyện đã cơ bản hoàn thành tổ chức khám sức khỏe đối với công dân đạt điều kiện sơ tuyển sức sức khỏe tại cấp xã” - Thượng tá Trần Thị Quỳnh Trang thông tin.

Công an các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt việc rà soát, quản lý danh sách công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự để động viên công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ CAND.

Thời gian tới đây, công an cấp huyện sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn, bảo hiểm y tế theo quy định; phối hợp với các đơn vị tuyển quân của Bộ Công an trong công tác gặp gỡ tuyển chọn tại cơ sở.

Công an cấp huyện báo cáo hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định danh sách tuyển chọn và trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi công dân thực hiện nghĩa vụ CAND.

Khi hoàn thành các phần việc nêu trên, Công an tỉnh tiến hành khám phúc tra sức khỏe đối với chiến sĩ nghĩa vụ ngay sau khi trưởng công an cấp huyện ra lệnh gọi nhập ngũ và bàn giao quân tư trang cho các đơn vị để cấp phát cho chiến sĩ mới.

Đức Nhung