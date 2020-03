Đảng bộ Công an các huyện Lộc Hà, Hương Sơn, TX. Kỳ Anh đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức sáng 25/3 đã tiến hành bầu trực tiếp bí thư cấp ủy. Thượng tá Dương Quang Tùng trúng cử với 98,63% số phiếu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng, đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và huyện Lộc Hà cùng dự.

Đảng bộ Công an huyện Lộc Hà là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an huyện đã khắc phục khó khăn, tập trug lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần bảo vệ và phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Thượng tá Dương Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày báo cáo chính trị

Công an huyện Lộc Hà đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân tích, dự báo, nắm bắt và đánh giá đúng tình hình trên các địa bàn trọng điểm, các tuyến chiến lược…; kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm.

5 năm qua, đơn vị chủ động triển khai hơn 100 phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT các sự kiện chính trị, hoạt động lễ hội, tiếp xúc cử tri… Công tác rà soát, xác minh hoạt động của các đối tượng phản động được thực hiện chặt chẽ; nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng được điều tra, khám phá; các vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT được xử lý. Hằng năm, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt trên 78%...

Trung tá Bùi Trọng Thu – Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội An ninh tham luận về vai trò lãnh đạo của Đảng góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai có hiệu quả với hơn 600 tổ liên gia tự quản, 450 dòng họ tự quản về ANTT. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được chú trọng, phối hợp tốt với chính quyền các cấp triển khai hiệu quả các chương trình hành động, đợt ra quân cao điểm.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều điểm đổi mới trọng tâm là đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua; mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị, hành hương về địa chỉ đỏ; quá trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm túc.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, đại hội xác định mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn; xây dựng phong cách người cán bộ Công an Lộc Hà bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đại hội cũng đã xác định 3 khâu đột phá, 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện về lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; đảo bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác; chất lượng hoạt động đoàn thể quần chúng.

Bí thư Huyện uỷ Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện uỷ Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn phân tích những khó khăn của huyện nhà trong thời gian tới; đề nghị Đảng bộ Công an huyện tăng cường bám nắm tình hình, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, ma tuý, phản động…, không để phát sinh các “điểm nóng”; bảo đảm ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đại biểu biểu quyết một số nội dung đại hội thông qua

Đồng thời, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước mắt, Bí thư Huyện uỷ Lộc Hà đề nghị, ngành công an tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền và toàn dân phòng chống dịch Covid-19, sẵn sàng huy động lực lượng khi cần thiết; chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trong các ngày lễ quan trọng của đất nước, đại hội Đảng các cấp...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Thượng tá Dương Quang Tùng tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện Lộc Hà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Trong 2 ngày 24, 25/3, Đảng bộ Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tiến hành đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng dự.

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an huyện Hương Sơn đã phát huy trí tuệ cá nhân, tập thể, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Công an huyện Hương Sơn trình bày báo cáo chính trị

Để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn vùng biên giới trọng điểm, đơn vị đã chủ động nắm, phân tích, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn đã chỉ đạo, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở 18 đợt tấn công trấn áp tội phạm; điều tra, làm rõ 580 vụ, 925 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật. Tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt trên 85%.

Trung tá Lê Trọng Luận – Bí thư Chi bộ, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an Hương Sơn trình bày tham luận: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn

5 năm qua, Công an Hương Sơn đã tiếp nhận 580 tin báo tội phạm có giá trị giúp lực lượng giải quyết 310 vụ việc vi phạm pháp luật ở cơ sở; huy động trên 2.200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia hàng nghìn ngày công và gần 500 triệu đồng hỗ trợ các xã xây dựng NTM .

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an huyện Hương Sơn luôn giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; đơn vị 3 năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, 2 năm đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến; 5 năm liền đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND; nhiều tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được các cấp, ngành biểu dương khen thưởng.

Các đại biểu biểu quyết một số nội dung đại hội thông qua

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2015-2020; góp ý các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 để hoàn thành thắng lợi mục tiêu: Tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác; giữ vững ổn định an ninh chính trị, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về ANTT; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Hương Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp quan trọng trong sự phát triển của địa phương.

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ nhấn mạnh một số khó khăn trong thời gian tới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc, trong đó lực lượng công an làm nòng cốt, kịp thời triển khai có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp về ANTT làm thất bại mọi âm mưu chống phá của thế lực thù địch, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường cho sự phát triển KT-XH.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Thượng tá Hà Hải Long được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện Hương Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Sáng 25/3, Đảng bộ Công an TX Kỳ Anh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đảng bộ thứ 2 (sau phường Kỳ Phương) được BTV Thị ủy Kỳ Anh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo địa phương tham dự đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TX Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Đảng bộ Công an TX Kỳ Anh thường xuyên tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên về công tác đảm bảo an ninh quốc gia.

Thượng tá Ngô Đức Ninh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TX Kỳ Anh trình bày báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, các mô hình phòng, chống tội phạm được xây dựng và nhân rộng, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn….

Công an TX Kỳ Anh đã tập trung các biện pháp, điều tra, khám phá 1.004 vụ, 2.063 đối tượng về hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội; thu hồi tài sản trả người bị hại trị giá trên 5 tỷ đồng; đấu tranh triệt xóa 44 ổ nhóm, bắt 110 đối tượng hoạt động về hình sự… Tỷ lệ điều tra phá án hằng năm đạt trên 80%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%.

Đồng chí Nguyễn Văn Long - Bí thư Chi bộ Đội Tổng hợp tham luận tại đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đề ra mục tiêu: Nâng cao chất lượng các biện pháp công tác công an để chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá chính xác tình hình, tham mưu xử lý kịp thời; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội;

Giữ vững an ninh chính trị, kiềm chế ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, không để đột xuất, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT;

Xây dựng Đảng bộ đơn vị, công an phường, xã trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Công an TX Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành đã nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ mới, cùng với mục tiêu phát triển của địa phương sẽ đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác của lực lượng. Đặc biệt, trong năm 2020 và thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước và của địa phương.

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành phát biểu chỉ đạo đại hội

Vì vậy, Bí thư Thị ủy yêu cầu Đảng bộ Công an TX Kỳ Anh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc tinh thần nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình tham mưu, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT; tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; chủ động, đảm bảo hậu cần, kỹ thuật phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trong tình hình mới...

Lãnh đạo TX Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công an TX Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu 6 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TX nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Thượng tá Ngô Đức Ninh tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an TX Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhóm PV