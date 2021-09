Đảng ủy Quân sự Hà Tĩnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV/2021

Chiều 29/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và xây dựng Đảng bộ quý IV/2021.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng và Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng dự.

Quý III/2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ nghị quyết Đảng ủy đã đề ra. Nổi bật là duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp ngăn ngừa, phòng, chống dịch COVID-19; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp gắn nhiệm vụ QP-AN với KT-XH. Phối hợp quy hoạch đất xây dựng thao trường của các huyện Cẩm Xuyên, Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh...

Đại tá Nguyễn Tất Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ QS-QP quý III/2021.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp; điều động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tàu xuồng, sắp xếp bảo quản vật chất, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão để sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống đạt kết quả tốt.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh: Toàn lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 100/CT-BQP về công tác SSCĐ, huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong phòng, chống dịch COVID-19.

Quý IV/2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập chỉ huy – tham mưu cho cơ quan Bộ Chỉ huy và các địa phương, đơn vị; diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cho Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 841 và các đơn vị trực thuộc; chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã bảo đảm thiết thực, an toàn tiết kiệm; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng và cải tạo, sửa chữa nâng cấp các hạng mục, công trình quân sự trong khu vực phòng thủ các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải:Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phát huy hiệu quả hoạt động của “lực lượng 47” trong đấu tranh phòng chống làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân; xây dựng Bộ CHQS tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bảo đảm công tác hậu cần đời sống tốt nhất cho bộ đội, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn giao thông; tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tổ chức và đạo đức.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Mặc dù trong thời gian qua có nhiều khó khăn chi phối nhưng Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác quân sự - quốc phòng. Chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác; nổi bật là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng trong thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; chuẩn bị tốt cho Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ lên đường làm nhiệm vụ tại Lào.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng công nghệ thông tin và dữ liệu quân sự của Bộ CHQS tỉnh. Tích cực củng cố các cơ sở kỹ thuật, tổ chức phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng, an toàn giao thông…

Dương Hoàng - Văn Đức